Funerali Silvio Berlusconi, lo scivolone social di Valentina Ferragni contro l’ex Premier: poi cancella tutto

Cosa ha combinato questa volta la sorella di Chiara Ferragni? Beh, Valentina nella giornata di ieri, ha commesso uno scivolone che le è costato carissimo, almeno per quanto riguarda la sua immagine. Dopo essersi espressa contro il lutto nazionale per Silvio Berlusconi, nonostante le sue varie partecipazioni televisive in Mediaset, e poi le critiche a queste, sono venute fuori alcune foto agli incontri del Popolo delle Libertà.

Ma non è tutto, Valentina ha prima messo un like ad un post contro Silvio Berlusconi, che recitava: “Lutto nazionale. Non in mio nome“, e poi ha tolto tutto. Ovviamente quel gesto non è passato inosservato e ha subito scatenato il popolo della rete.

Valentina Ferragni, il suo gesto non ha scuse: piovono critiche pesanti

In questo modo Valentina Ferragni con il suo gesto si è chiaramente schierata politicamente. Quello che però avrebbe sbagliato è il momento. O quanto meno il suo gesto è stato poco delicato nei confronti dei familiari.

Quello che si è discusso è stata la poca delicatezza nei confronti di una famiglia che prima di tutto sta piangendo un padre, un nonno e un compagno. Appena si è diffusa la notizia della morte di Silvio Berlusconi in tanti si sono schierati sui social dicendo la loro. A stare in silenzio è stata, invece, proprio Chiara Ferragni che utilizza tantissimo i suoi social.

Lo strano silenzio dei Ferragnez sulla morte di Silvio Berlusconi

Relativamente alla sorella di Valentina Ferragni, Chiara ma anche suo marito Federico hanno preferito fare silenzio. Diversamente da tanti altri influencer e personaggi del mondo dello spettacolo, i Ferragnez non hanno espresso parola.

Quello che però in molti hanno notato è una foto di diversi anni fa, pubblicata da Mattia Mauri, in cui appare l’influencer, allora ventenne posava sorridente accanto ad altri ragazzi. A far traballare la sedia dei fedelissimi dei Ferragnez è quel logo alle loro spalle: il simbolo del Pdl, larga alleanza creata nel 2009 da Silvio Berlusconi che metteva insieme Forza Italia e Alleanza Nazionale.