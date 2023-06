Isola dei Famosi, Helena diventa leader per un errore di Pamela, ma sorgono dubbi: gli autori hanno mentito?

In questi giorni è stato sospeso il consueto appuntamento con il daytime dell’Isola dei Famosi, che va solitamente in onda alle 16:00 su Canale 5. Tuttavia, è rimasto invariato quello previsto sul canale 55 del digitale terrestre. Proprio durante l’ultimo daytime andato in onda c’è stata una rivoluzione che ha coinvolto Helena Prestes

La leader Pamela Camassa è stata costretta a cedere la collana di leader alla sua acerrima nemica Helena. Questo perché gli autori hanno comunicato ai naufraghi una notizia che, tuttavia, è stata messa in dubbio da molti. Vediamo cosa è successo.

Cambio di leader improvviso all’Isola dei Famosi

All’Isola dei Famosi sono cambiate molte cose nel corso dell’ultima settimana, specie per quanto riguarda Helena Prestes. La giovane, per la prima volta, ha potuto mettere al suo collo la collana di leader. Tutto è nato nel momento in cui Pamela Camassa è stata informata di una punizione per lei. Nel cambiare isola, infatti, la donna si è dimenticata di portare con sé il telo da pioggia. Dato che nei prossimi giorni in Honduras pare sia previsto temporale, lo spirito dell’Isola ha messo la donna dinanzi una decisione.

nello specifico, avrebbe dovuto scegliere tra rinunciare al fuoco per 24 ore per riavere tale telo, oppure rinunciare al ruolo di leader e cederlo alla sua nemica Helena. Senza pensarci troppo su, la donna ha optato per la seconda opzione, in quanto avere spento il fuoco per 24 ore avrebbe significato non mangiare per un intero giorno. Ebbene, Helena ha preso la collana ed è apparsa molto compiaciuta.

Tutta una strategia per creare dinamiche con Helena Prestes?

Finalmente, infatti, adesso Helena ha voce in capitolo all’Isola dei Famosi. Fino a questo momento la giovane è sempre stata in disparte e non è mai intervenuta troppo nelle dinamiche del gruppo, se non per sollevare delle discussioni. Ora, invece, spetterà a lei la ripartizione del cibo, la gestione della dispensa e l’ultima parola sulle decisioni da prendere.

Lei è stata molto felice, mentre gli altri sono apparsi decisamente meno entusiasti. Diversi naufraghi, però, hanno messo in dubbio il comunicato degli autori. A loro avviso, infatti, non fosse previsto alcun temporale. La produzione avrebbe inventato questa cosa solo per strategia. In questo modo, infatti, si stanno creando nuove dinamiche in quanto i membri del gruppo sono costretti ad ascoltare Helena e a dare conto alla sua voce. Sarà davvero così?