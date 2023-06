Marta Fascina, le prime parole dopo la morte di Berlusconi: ecco che ha detto

L’ultima compagna di Silvio Berlusconi, Marta Fascina, era rimasta in silenzio fino a questo momento, ma adesso ha deciso di rompere il silenzio sulla morte del suo amato. La giovane è stata molto criticata in quanto c’è chi non crede al reale legame esistente tra i due.

Nel corso di una breve intervista con Il Messaggero, però, la donna ha voluto spendere delle parole per commentare l’accaduto. In tale occasione, è apparsa molto addolorata e affranta. Vediamo cosa ha detto.

Ecco che ha detto Marta Fascina sulla morte di Berlusconi

Con lo sguardo fisso sul feretro di Silvio Berlusconi c’è sempre stata Marta Fascina, che non si è separata un attimo dal corpo dell’ex premier dopo la sua morte. Durante i funerali, che si sono celebrati ieri presso il Duomo di Milano, la donna era seduta davanti, accanto ai figli di Silvio. In più occasioni la giovane è stata immortalata in preda allo sconforto e molto turbata da quanto accaduto.

In molti erano desiderosi di sapere in che modo la protagonista avrebbe commentato l’accaduto, ebbene, questo tempo è arrivato. Marta ci ha tenuto a ringraziare pubblicamente Silvio, per tutto quello che le ha insegnato negli anni che hanno trascorso insieme. A tal riguardo, ha detto che essi sono stati gli anni più belli della sua vita, in cui ha avuto modo di scoprire l’amore e la generosità, ma non è tutto.

Cosa resta a Marta di Silvio

Nel corso dell’intervista, infatti, Marta Fascina non è riuscita a trattenere lo sgomento per la morte di Silvio Berlusconi. Malgrado il dolore sia notevole, però, ha cercato tutte le cose belle che le ha lasciato. Nello specifico, ha detto che sarà sempre grata a lui per la ventata di positività che ha portato nella sua vita. D’ora in avanti, infatti, porterà sempre con sé il famoso sole in tasca di cui Berlusconi ha sempre parlato e il suo sorriso stampato nel cuore.

Ovviamente, la giovane non ha negato di essere certa che sentirà la sua mancanza ogni giorno. L’ex premier le mancherà in maniera assidua e costante, in quanto Silvio era una figura davvero importante per lei. Con la sua esperienza e i suoi modi sempre gentili è stato in grado di insegnarle i valori più importanti della vita, di cui ne farà tesoro per sempre.