Un posto al sole anticipazioni 16 venerdì giugno 2023: vecchi amori e gelosie ritornano

Possiamo dire che si chiuderà davvero con il botto questa settimana di messa in onda di Un posto al sole. Dopo il doppio appuntamento del 15 giugno, venerdì 16 un nuovo episodio attende i fan. Per un attimo metteremo da parte le vicende di Roberto, Marina e Lara per fare spazio ad un’altra storia d’amore, o possibile tale, altrettanto interessante.

Stiamo parlando di quella tra Nunzio e Rossella che finalmente si lasceranno andare alla passione. Spazio anche per Eduardo che farà qualcosa di sorprendente per Clara e per Renato che si mostrerà sempre più insofferente dinnanzi alla vicinanza tra Giulia e Luca. Poggi farà una richiesta particolare all’amico Otello. Di cosa si tratterà?

Anticipazioni Un Posto al sole 16 giugno: scoppia la passione tra Rossella e Nunzio

E’ da tempo che i fan di Un posto al sole vogliono vedere di nuovo assieme Nunzio E Rossella. I due giovani da ragazzi già sono stati fidanzati prendendo poi strade differenti. Negli ultimi mesi, però, si sono avvicinati molto, soprattutto dopo che Nunzio ha iniziato a lavorare a il Vulcano.

Intanto, come abbiamo visto per Rossella non è un bel periodo: le cose con Riccardo non vanno benissimo e la ragazza inizia ad avere tanti ripensamenti. Fatto sta che, in un momento di particolare vicinanza, entrambi si lasceranno andare alla passione. Tra i due scoppierà un bacio che li spiazzerà.

Anticipazioni: Renato geloso di Giulia

Sempre nella puntata di venerdì vedremo Eduardo alle prese con Clara. Sabbiese ha perso davvero la testa per lei e sta provando in tutti i modi per farglielo capire. L’uomo, infatti, farà un gesto eclatante per l’amata che rimarrà a bocca aperta.

Infine, largo spazio ad un’altra coppia:si tratta di Renato che si mostrerà improvvisamente geloso dell’ex moglie. Nello specifico il Poggi non accetterà di vedere Giulia assieme a De Santis e chiederà a Otello di ospitarlo per un po’ di tempo.