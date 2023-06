Isola dei Famosi, Cristina Scuccia fa una dedica alla persona che ama, poi spunta un ‘infame”

Oggi, giovedì 15 giugno, è tornato in onda il daytime dell’Isola dei Famosi dopo la pausa di tre giorni dovuta alla morte di Silvio Berlusconi. In tale occasione, si è parlato molto di Cristina Scuccia e di Helena Prestes.

La prima ha fatto una confessione molto toccante sulla persona che ama al di fuori del programma. Successivamente, poi, c’è stata una lite molto accesa tra alcuni naufraghi. Vediamo cosa è successo.

La dedica d’ammore di Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi

Non è ormai un mistero che Cristina Scuccia abbia una prsona al di fuori dell’Isola dei Famosi. La giovane ha ammesso di essere innamorata, anche se non ha mai voluto rivelarne l’identità. Inoltre, non ha neppure mai detto se si tratti di un uomo o di una donna. Ad ogni modo, in queste ore ha voluto fare a questa persona una dedica. Nello specifico, ha detto di amarla tanto e di sentire tantissimo la sua mancanza. Non vede l’ora di poterla riabbracciare.

Inoltre, Cristina ha anche detto di essere molto restia ad aprirsi con il prossimo. Per tale ragione, nel momento in cui dice di amare o di volere bene a qualcun altro è perché lo sente davvero dal profondo del suo cuore. Queste confidenze Cristina le ha fatte a Pamela Camassa, la quale l’ha abbracciata e le ha detto che l’amore ha il potere di vincere su tutto. Nel giro di poco tempo, però, sull’isola è scoppiato il caos.

Liti accese tra i naufraghi: spunta un “infame”

Ad un certo punto, infatti, dopo la romantica dedica di Cristina Scuccia, all’Isola dei Famosi ci sono stati degli scontri. Tutto è cominciato nel momento in cui Marzo Mazzoli ha chiesto ad Helena Prestes di associare degli aggettivi a delle persone. In particolare, Helena ha reputato falsa Cristina. A tal riguardo, ha detto che a suo avviso recita un ruolo e non ha nulla di una suora, neppure il cuore.

Successivamente, poi, ha attribuito l’aggettivo di fredda a Pamela Camassa. Quest’ultima ha confermato la cosa ed ha aggiunto che sarà sempre fredda con le persone di cui non ha fiducia. L’apice, poi, si è toccato quando Helena ha associato infame ad Andrea Lo Cicero. Quest’ultimo se l’è presa moltissimo dicendo che quello fosse un termine davvero molto pesante e grave. Il concorrente, poi, se l’e presa anche con Marco Mazzoli, che è stato l’ideatore di tale “gioco”.