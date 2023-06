E’ finita tra Sangiovanni e Giulia Stabile, la ballerina rompe il silenzio: ecco cosa è successo

Giulia Stabile e Sangiovanni non sono in crisi come si è letto in rete fino adesso ma si sarebbero lasciati. Sono ormai mesi che i due ex allievi di Amici di Maria De Filippi non appaiono assieme, dimostrando sui social di condurre vite separate.

Fino ad oggi nessuno dei due diretti interessati non hanno detto una parola, tenendo le bocche cucitissime. Ora però è Giulia Stabile a rompere il silenzio, in una intervista rilasciata al magazine Grazia. Quest’ultima ha confermato che la love story è giunta al capolinea.

E’ finita tra Sangiovanni e Giulia Stabile: storia al capolinea

L’ex ballerina di Amici ha fatto sapere ai fan preoccupati che Sangiovanni è e resterà per sempre il suo primo amore. Da questo possiamo capire che non si tratta di una conferma esplicita ma resta comunque una frase che lascia pensare. Infatti, come si può ben notare parla al passato.

Ma non è tutto perchè il cantante e Giulia alla fine non si fanno vedere assieme da mesi. Sangiovanni negli ultimi mesi si è impegnato su nuovi progetti musicali, rimandendo quasi sempre a Milano. Giulia vive in pianta stabile a Roma dove in diversi frangenti si è ritratta in compagnia di amici.

Un amore nato tra i banchi di scuola di Amici che ha fatto sognare

Come ben sanno gli appassionati di Amici la storia d’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile è nata proprio tra i banchi di scuola di Canale 5. In questi anni la relazione è stata supportata da molti fan anche quando è terminato il loro percorso nella classe.

Quegli stessi fan oggi continuano a sperare che in qualche modo l’amore possa ridecollare. D’altronde la dolcezza e la purezza che esprimeva la coppia era davvero magica. Insomma, al momento non possiamo far altro che augurargli tanta fortuna.