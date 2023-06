U&D, Gemma aveva ragione! La famosa dama beccata con il suo ex Giorgio Manetti

Colpo di scena al parterre degli over. In questi giorni sta circolando in rete un video di Giorgio Manetti in compagnia di un ex dama molto discussa che ha fatto il giro del web.

Appena visto la breve clip i fan di Uomini e donne sono rimasti senza parole anche perchè dei dettagli sono davvero scontati. Sembra che il famoso gabbiano e la ex e discussa dama Anna Tedesco stiano insieme. Le immagini parlano chiaro!|

Uomini e donne: Anna Tedesco e Giorgio Manetti stanno insieme?

Aveva ragione Gemma Galgani quando anni fa era gelosa di Anna Tedesco ed insinuava che lei e Giorgio avessero una storia? Sembra proprio di si. Durante la frequentazione di Manetti e la Galgani spesso è uscita fuori la dama, tanto è vero che ad insinuare la “tresca” è stato anche Gianni Sperti.

Spesso l’opinionista ha notato strani comportamenti tra Anna e Giorgio motivo per cui all’interno dello studio ci sono state forte discussioni che alla fine hanno portato i due protagonisti ad abbandonare il programma. Ma cosa è successo oggi? Perchè tutti credono che sono una coppia?

Uomini e donne: Il video che conferma il flirt tra i due, tutti d’accordo con Gemma Galgani

Prima del video circolato in rete nei giorni scorsi dove si vedono Anna e Giorgio a cena, qualche mese fa la Tedesco è apparsa molto vicina a Manetti anche nel giorno del suo compleanno. I due si sono concessi un romantico week a Napoli, e tra scatti, cene e balli hanno fatto sapere di essersi divertiti tantissimo.

Quello che però non è passato indifferente è un’altra breve clip dove si vedono sempre i due ex protagonisti del trono over molto intimi. Nello specifico, l’ex dama e l’ex cavaliere sono seduti al ristorante in un locale a bordo piscina. Fin qui nulla di strano, infatti, a lasciare sgomenti un gesto di lei: Anna imbocca una frutta a Giorgio con tanta sensualità.