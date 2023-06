Armando Incarnato appellato come il” Fabrizio Corona dei poveri”: lui sbotta e svela cosa il suo reale lavoro

C’è da tempo tanto mistero sul lavoro che svolge Armando Incarnato. Più volte anche in studio si è cercato di capire che attività svolgesse il cavaliere di Uomini e donne, tanto che anche Gianni Sperti come abbiamo visto in una vecchia puntata ha insistito sull’argomento senza però ricevere risposta.

Poche ore fa, il bel napoletano dopo aver postato sul suo account l’ennesima foto dove ostenta la “sua ricchezza” è stato definito da un utente il nuovo Fabrizio Corona dei poveri. A quanto pare, però, Incarnato non si è tenuto l’appellativo e ha deciso di rispondere a tono al follower.

Armando Incarnato sbotta sui social: ennesimo sfogo trash

In un modo o nell’altro Armando Incarnato non smette di far parlare di se. Questa volta, il cavaliere di Uomini e donne ha deciso di rispondere ad un utente che lo ha definito il nuovo Fabrizio Corona dei poveri. Un appellativo che non gli è andato giù affatto e che lo ha portato a rispondere come sempre a toni alti…

“Allora volevo rispondere al signorino in alto che come un topo da tastiera mi ha definito il nuovo Fabrizio Corona dei poveri. Secondo me hai le idee un pò confuse. Ma per chi mi hai preso?Io non sono uno che nella vita per arrivare a… sono disposto a tutto, altrimenti sarei Steve. Ero in alto ma forse con la coscienza sporca.

Ma un’altra cosa, povero di che? L’unica cosa che ho di povero è una mappina come te sul mio profilo. Ma pure questo lascia il tempo che trova. Se tu nella tua vita avessi metà di quello che ho io, saresti un uomo ricco. Però purtroppo è così”. Ma la domanda che sporge spontanea ad oggi è sempre la stessa, che lavoro fa Armando?

Che lavoro fa Armando di Uomini e donne?

In un recente post, pubblicato sui social, Armando ha fatto sapere di essere disoccupato al momento. Nello stesso tempo, però, molti fan si chiedono come faccia a non lavorare dato il suo stile di vita non proprio bassissimo.

Beh, qualcuno ha ipotizzato prenda il reddito di cittadinanza, altri invece credono che un lavoro lo svolge ma non vuole dirlo. Quello che sappiamo è che in passato Incarnato gestiva una serie di saloni di bellezza ma a quanto pare ad oggi non più…