Temptation Island 2023, è già polemica: una coppia finge, accuse pesantissime

Questa edizione di Temptation Island 2023 ancora non è iniziata ma le polemiche già si stanno facendo pesanti. Nel mirino è finita una coppia che ha deciso di partecipare al reality per trovare un equilibrio alla propria storia. Ma non solo in queste ore anche un’altra non convince

Stiamo parlando di Gabriela e Giuseppe, mentre l’altra vede protagonista un fidanzato, di cui non viene rivelato il nome. Facendo il punto della situazione, lunedì 26 giugno 2023 prenderà inizio la nuova edizione del reality condotto da Filippo Bisciglia e chi conosce i volti protagonisti sta raccontando la propria versione dei fatti. In particolare, un’utente su Instagram fa sapere a Deianira Marzano di conoscere Gabriela e Giuseppe.

Temptation Island 2023: Segnalazioni su una coppia

Come riporta la segnalazione, questa coppia non sarebbe davvero in crisi, ma avrebbe messo in scena un teatrino per far parte del programma di Canale 5. Ovviamente tali indiscrezioni dovrebbero essere prese con le pinze in quanto noi non possiamo dare certezze. Nonostante questo, è impossibile non tenere conto di quanto riferiscono i telespettatori che conoscono i partecipanti.

Chi conosce i due ragazzi sopra citati dice che la coppia non è mai stata in crisi e che vuole prendere parte al programma solo per farsi pubblicità. La concorrente ha spiegato che i problemi in coppia sono iniziati quando lei ha scoperto che il fidanzato si sentiva in segreto con delle ragazze attraverso un’app di incontri. Stando, però, alla segnalazione sembra che in realtà tra i due non ci siano tutti questi problemi.

Mistero anche su un fidanzato: mente!

Deianera Marzano però riporta anche un’altra segnalazione. Un altro partecipante avrebbe inviato delle foto ad altre ragazze attraverso i social network. Mentre un altro utente ancora fa sapere che questo ragazzo è un bugiardo nato.

Per ora non si sa chi sia il ragazzo in questione ma molti credono che si faccia riferimento a Manuel, fidanzato di Francesca. Questo perché lei ha lamentato, nel video di presentazione, proprio il fatto che più e più volte il fidanzato l’ha lasciata per poi tornare tra le sue braccia.