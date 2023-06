Gigi D’Alessio spiazza su suo figlio LDA: “Ha un problema” di che si tratta

Quest’oggi Gigi D’Alessio è stato intervistato al TG Mattina Estate ed ha fatto delle interessanti confessioni su suo figlio LDA. Come tutti sapranno, il giovane ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi e, con il tempo, è riuscito a guadagnarsi un posto nel mondo della musica.

La strada, però, è ancora molto lunga e tortuosa. Gigi, infatti, ha parlato proprio di tutte le problematiche che il ragazzo è costretto ad affrontare. Una in particolare, però, sembra turbarlo parecchio. Vediamo di che si tratta.

Le confessioni di Gigi D’Alessio sul figlio LDA: ecco il suo problema

Gigi D’Alessio ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di LDA. Il cantante ha esordito dicendo di essere molto fiero di suo figlio, il quale si sta costruendo praticamente da solo. Proprio a tal riguardo, ha sollevato un problema che attanaglia la vita del giovane. Nello specifico, infatti, sembra proprio che il ragazzo abbia un problema che farebbe molta fatica a superare. Il suo problema principale è essere il figlio di Gigi D’Alessio.

Quest’ultimo, infatti, ha rivelato che in più occasioni suo figlio ha sofferto in quanto gli altri hanno sempre creduto che fosse un raccomandato. Diverse persone lo hanno accusato di essersi fatto aiutare dal padre che, naturalmente, grazie alla sua esperienza, potrebbe avere degli agganci interessanti. Gigi, però, ci ha tenuto a smentire categoricamente queste indiscrezioni e cattiverie.

Le altre confessioni di Gigi su suo figlio

A tal riguardo, infatti, Gig D’Alessio ha ammesso che suo figlio LDA si è costruito da solo e sta continuando a fare tutto da sé. Lui si intromette pochissimo nelle faccende che riguardano la sua crescita professionale. Questo per due motivi. Il primo risiede nel fatto che Gigi non vuole dare l’impressione di condizionare le scelte di suo figlio o di favorirlo in qualche modo.

In secondo luogo, poi, ha detto che non vuole avere responsabilità sui successi o gli insuccessi del ragazzo. Le canzoni, infatti, si sa, possono andare bene come no. Il cantante, dunque, esprime pochissimi giudizi sulla musica che produce suo figlio poiché, se un brano dovesse andar male, lui non vuole sentirsi responsabile in alcun modo. Per tale ragione lo lascia estremamente libero, sia nel bene sia nel male. Malgrado questo, però, le malelingue ci sono ugualmente e continuano a essere tante le voci di chi crede che non sia tutto farina del sacco di LDA.