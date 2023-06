Un posto al sole anticipazioni al 30 giugno 2023: Renato ricoverato con urgenza, Rossella in guai seri

Continua con grande successo la messa in onda serale di Un posto al sole. Le anticipazioni al 30 giugno ci fanno sapere che la trama si concentrerà molto su Renato. Quest’ultimo verrà ricoverato con urgenza in ospedale dopo un malore, mentre per Rosella sono in arrivo guai seri dopo il litigio con il primario.

Clara guarderà sempre con più sospetto l’incredibile disponibilità economica di Eduardo. Per finire, in una storyline, dai toni decisamente più leggeri, si potrà assistere alle indagini di Mariella, ormai convinta che Bufalotto sia Michele

Un posto al sole anticipazioni al 30 giugno: Renato in ospedale, Luca contro Rossella

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, vedremo Renato avere un malore. il tutto accadrà dopo aver trascorso del tempo al caffè vulcano dove ancora non si è capito se avrà fatto uso eccessivo di alcol o cibo. Intanto, il Poggi verrà trasportato con urgenza al San Filippo e qui Rossella sarà in grande difficoltà.

Le anticipazioni rivelano che il ricovero dell’uomo metterà Ross in una posizione difficile con Luca, mentre Ornella proverà a prendere le difese della sua pupilla. Il primario, solitamente molto gentile e conciliante, deciderà in questo caso di limitare l’autonomia della giovane dottoressa Graziani. Non risulta chiaro se Ross avrà qualche responsabilità nell’incidente di Renato o se semplicemente Luca preferirà tenerla lontana da una situazione emotiva difficile da gestire. Sta di fatto che la ragazza soffrirà molto per questa situazione e cercherà il conforto da parte del uso fidanzato Riccardo

Anticipazioni: Clara capisce che Eduardo nasconde qualcosa

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Clara inizierà ad avere seri dubbi su Eduardo. La donna non sa che Saggese è un boss di camorra ma nello stesso tempo inzierà a chiedersi come sia possibile che l’uomo disponga di tanti soldi.

Intanto, il boss entrerà Semrer di più nella vita della donna ma anche di Rosa e Manuel. Questo di conseguenza metterà in allarme Damiano che lo minaccerà di stare alla larga dalla sua famiglia.