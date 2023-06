Amici Full Out, scintille tra Aaron e Wax: cosa è successo

Amici Full Out, lo spettacolo che ha riunito i protagonisti dell’ultima edizione del talent, si è svolto a Roma nei giorni scorsi ed è stato trasmesso il 20 giugno 2023, su Italia 1. Tuttavia, nonostante la chiusura della scuola da diverse settimane, sembra che i cantanti Aaron e Wax siano ancora sul piede di guerra a causa di vecchi malumori.

Durante le esibizioni sul palco, è stato evidente che Wax non ha nascosto il suo prurito nei confronti di Aaron. Mentre quest’ultimo si esibiva con il brano “Universale“, tutti i compagni alle sue spalle si sono scatenati, tranne Wax, che ha mantenuto un atteggiamento impassibile rispetto al resto del gruppo.

Wax e Aaron, tensione alle stelle al concerto di Amici Full Out

L’atteggiamento di Wax durante l’esibizione di Aaron ha destato l’attenzione dei fan presenti. Mentre tutti sono apparsi contenti e felici, Wax sembrava distante, quasi disinteressato a quello che stava vedendo. Alcuni video circolati sui social hanno mostrato come il cantante abbia addirittura evitato di applaudire e, secondo alcuni telespettatori attenti al suo labiale, avrebbe commentato in modo provocatorio con frasi come “Ma vattela a piglià…”.

La tensione tra i due non sembra essere svanita nemmeno dopo la fine del programma. Questi episodi confermano i precedenti dissapori che hanno caratterizzato il loro rapporto nella scuola di Amici 22. C’è da dire inoltre che non è di certo la prima vola che i due si scontrano

Gli scontri passati tra Wax e Aaron

Chi ha seguito Amici, sa molto bene che i litigi tra Wax e Aaron partono proprio da li. Una di queste è stata scatenata dalle critiche ricevute da Wax dalla stampa, che hanno suscitato la reazione indignata di Aaron. I due si sono scontrati anche in occasione di un guanto di sfida, quando Aaron ha espresso la sua frustrazione per il comportamento di Wax.

Il cantante ha manifestato il suo disappunto per la mancanza di confronto artistico e ha affermato la sua identità come artista e cantante. Questi episodi sembrano essere il motivo principale della poca simpatica tra entrambi