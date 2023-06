Amici 22, Benedetta e Mattia stanno insieme? La coppia esce allo scoperto con un bacio!

Mattia Zenzola e Benedetta Vari stanno insieme? È questo il gossip che circola ormai da alcuni giorni in rete. Mattia e Benedetta hanno stretto nel corso di questi mesi, durante la loro esperienza ad Amici 22, una forte amicizia che, stando ad alcuni indizi social, potrebbe essere sfociata in amore.

Ma stanno davvero così le cose? Viste le ultime mosse social dei diretti interessati, pare proprio di no. Ma vediamo insieme tutti i dettagli di questa questione e perchè è nato il pettegolezzo.

Amici 22: Benedetta e Mattia stanno davvero assieme?

Da tempo è noto che Benedetta è fidanzata con Simone Maselli, eppure si è sospettato che la vicinanza a Mattia possa aver creato una crisi tra i due. Il gossip è però smentito da una foto, pubblicata su Instagram proprio da Simone, che mostra un bacio tra lui e la ballerina di latino. Benedetta e Simone, dunque, stanno ancora insieme, e con Mattia non c’è altro che un’amicizia e un rapporto lavorativo.

D’altronde a confermarlo è stato proprio l’ex vincitore di Amici in una recente intervista. Zenzola h a precisato in che rapporti è con la giovane sottolineando che ha sempre piacere di ballare con lei perchè lo ha aiutato tanto sia a livello professionale che umano.

Il gossip sul bacio tra i due e il presunto flirt

Il pettegolezzo sulla presunta laison tra i due è partito particolarmente dopo un’esibizione dei due ad un evento. Benedetta Vari e Mattia Zenzola si sono scambiati un bacio che non era assolutamente coreografico.

Per molti questo è stata la prova definitiva che i due stanno insieme o quanto meno si starebbero frequentando. Intanto, i due diretti interessati hanno risposto di no ma come si dice sempre nella vita tutto può succedere. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni