Helena Prestes quanti chili ha perso sull’Isola dei Famosi? Confessione sulla sessualità di Cristina

Helena Prestes ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan ed ha toccato degli argomenti molto interessanti. Tra di essi ha svelato quanti chili ha perso sull’Isola dei famosi e quale sia il suo peso ad oggi.

Inoltre, ha parlato anche di alcuni suoi ex compagni d’avventura, come ad esempio Cristina Scuccia. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato specie in relazione alla sessualità dell’ex suora.

Ecco quanti chili ha perso Helena Prestes all’Isola dei Famosi e quanto pesa ora

In queste ore, Helena Prestes sta rispondendo alle domande dei suoi fan ed ha parlato anche delle sue condizioni di salute e di quanti chili ha perso dopo l’Isola dei Famosi. La giovane ha ammesso di essere sempre stata molto magra. Per il reality show era partita che pesava 60 kg, traguardo già piuttosto importante per lei. In Honduras, poi, ha perso circa 6/7 kg. Per tale ragione, attualmente è arrivata a raggiungere un peso pari a circa 54 chili.

Poco alla volta sta cercando di rimettersi in sesto, tuttavia, si tratta di un procedimento graduale. Adesso, infatti, ha riscontrato delle infezioni piuttosto importanti dovute proprio alle condizioni in cui vessava sull’Isola. Il suo stomaco si è ridotto di dimensioni, pertanto, il recupero di peso deve avvenire in maniera lenta e corretta. Oltre che parlare di questo, poi, la giovane ha fatto anche altre confessioni.

La confessione sulla sessualità di Cristina Scuccia

Molte domande dei fan, oltre che essere riferiti a quanti chili ha perso Helena Prestes, sono state incentrate anche sugli ex concorrenti dell’Isola dei Famosi. A tal riguardo, la giovane ha detto di conservare un piacevole ricordo di Marco Mazzoli, mentre di tutti gli altri, eccetto Nathaly Caldonazzo e Corinne Clery, non ha un pensiero positivo. Ad un certo punto, poi, ha fatto una confessione su Cristina Scuccia.

Un utente le ha chiesto se, secondo lei, la giovane sia etero oppure no. Helena, allora, a quel punto è scoppiata a ridere ed ha detto di non pensare affatto che l’ex suora sia eterosessuale. Questo, dunque, confermerebbe i sospetti di molti utenti i quali ritengono che la giovane abbia una fidanzata al di fuori del programma. Sarà davvero così? Al momento la Scuccia è ancora molto silenziosa e taciturna sulla faccenda. Non resta che attendere per vedere se ci saranno degli aggiornamenti a riguardo.