Emma Marrone toccante racconto sulla morte del padre: le sue ultime parole

Emma Marrone ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair in cui ha fatto un racconto molto toccante sulla morte del padre. Non molto tempo fa la giovane è stata costretta a fare i conti con questa grave perdita, ma solo adesso ha deciso di parlarne in maniera più aperta.

Fino a questo momento, infatti, aveva preferito trincerarsi dietro il silenzio ed aveva anche esortato i suoi fan a rispettare questo momento di lutto. Ad ogni modo, vediamo che cosa ha rivelato in queste ore.

Il racconto toccante di Emma Marrone sulla morte del padre

Nel corso di una recente intervista Emma Marrone ha fatto un racconto molto toccante sul padre. Nello specifico, si è soffermata sugli ultimi momenti di vita del suo genitore. In quei giorni la cantante si trovava fuori per lavoro. Il giorno stesso in cui è morto suo padre, però, la giovane sarebbe dovuta tornare. I due, infatti, si sentirono telefonicamente la sera prima. Emma gli aveva detto che avrebbe preso l’aereo la mattina e per le ore 13:00 avrebbe già avuto le gambe sotto al tavolo.

L’uomo rassicurò la figlia e le disse che l’avrebbe aspettata. Molto probabilmente, però, sentiva che qualcosa non stesse andando bene e che di lì a poco sarebbe deceduto, ma avrebbe comunque voluto evitare alla figlia il dolore di vederlo abbandonare la vita. Ad ogni modo, l’uomo esalò l’ultimo respiro al mattino, mentre Emma era ancora lontana. La cantante ricevette la telefonata di suo fratello e subito capì.

Emma ricorda alcuni momenti divertenti con il suo papà

Nel momento in cui Emma Marrone aprì la comunicazione con suo fratello capì subito che si trattasse di suo padre. In sottofondo, infatti, la donna sentiva sua madre che piangeva e gridava. Questo è stato per l’artista un momento davvero orribile che l’ha devastata. Malgrado questo, però, ha cercato di ricordare suo padre con il sorriso, in quanto tra loro c’era un rapporto davvero splendido.

A tal riguardo, la donna ha voluto raccontare alcuni episodi inerenti la sua gioventù. Spesso, infatti, è capitato che lei e suo padre uscissero da sera da soli e tornassero a casa un po’ brilli, mentre la madre li aspettava sulla porta. Un altro episodio che racconta con gioia, poi, è quello di quando Emma invitava gli amici a casa. Ad un certo punto, poi, i ragazzi uscivano fuori con una scusa per fumare e il papà diceva loro di stare tranquilli, perché si sarebbero potuti fumare una canna anche in casa.