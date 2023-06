Carola Carpanelli di Uomini e Donne insultata in un locale: ecco cosa è successo

In queste ore, Carola Carpanelli è stata presa di mira in un locale da un cameriere, il quale si è preso la briga di commentare alcune faccende inerenti Uomini e Donne. La persona in questione si è soffermata soprattutto sulla fine della storia con Federico Nicotera.

La ragazza ha ammesso di essere rimasta davvero molto turbata per quello che è accaduto, al punto da sentire il bisogno di dare luogo ad uno sfogo con i suoi fan. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Bufera contro Carola dopo la rottura con Federico

Come tutti i fan di Uomini e Donne, ormai, sapranno, Carola Carpanelli e Federico Nicotera si sono lasciati. I due protagonisti hanno annunciato l’esistenza di problemi nel loro rapporto un po’ di giorni fa. Nessuno dei due, però, è stato esplicito in merito alle cause che li hanno portati a prendere questa decisione così drastica. Proprio in virtù di questo, i telespettatori della trasmissione hanno cominciato a fare delle ipotesi in merito a quello che potrebbe essere accaduto.

Diverse persone hanno creduto che la colpa potesse essere stata di Carola, che nel programma si è fatta conoscere in un modo, per poi rivelarsi tutt’altro. Ebbene, di questa teoria è stato anche un cameriere che ha servito il tavolo in cui era seduta proprio Carola ieri. La giovane, infatti, ha raccontato una faccenda piuttosto incresciosa che l’ha segnata parecchio.

La Carpanelli insultata: lo sfogo dell’ex di Uomini e Donne

In particolar modo, Carola Carpanelli ha svelato che un telespettatore di Uomini e Donne, nonché cameriere di un locale, si è improvvisamente avvicinato a lei dicendo delle cose molto brutte. Il tizio in questione l’ha accusata di essere falsa e di essersi comportata in maniera inopportuna con Federico. Il nome di Nicotera non è mai stato fatto in maniera esplicita, tuttavia, il riferimento è stato palese.

Il cameriere, dunque, ha insinuato che la colpa di tutto sia di Carola, che avrebbe tradito le aspettative del ragazzo mostrandosi per quella che non è. La Carpanelli è rimasta molto male dell’accaduto, sta di fatto che non ha potuto fare a meno di sfogarsi con i fan. A tal riguardo, ha detto che è davvero brutto ricevere degli insulti dal vivo. Non sta scritto da nessuna parte, infatti, che una persona possa prendersi la briga di dire queste cose senza alcun diritto.