Uomini e Donne, dopo Fabio e Isabella scoppia anche un’altra coppia over: “Lui è stato attore da Oscar”

un’altra coppia di Uomini e donne è scoppiata. Dopo l’annuncio della fine della storia tra Isabella e Fabio anche due ex portagonisti del trono over si sono detti addio. Stiamo parlando di Sabino e Silvia…

In una lunga intervista a Fralof, l’ex Dama di Uomini e Donne, ha annunciato la fine della storia con il compagno, il Cavaliere conosciuto nell’ultima edizione del programma. Lo scorso aprile i due personaggi del parterre hanno lasciato il dating show insieme, desiderosi di viversi la loro conoscenza lontani dalle telecamere. Qualcosa però sarebbe andato storto: “Attore da Oscar, mi ha usata”, le parole di lei..

Le parole di Silvia Zanin sulla fine della storia con Sabino

Silvia ha annunciato la rottura con Sabino poche ore fa. La donna ha fatto sapere che sono stati assieme per circa due mesi e di averlo scelto perchè credeva di aver trovato la persona giusta per lei. Purtroppo, ha capito che si sbagliava, in quanto si è sentita presa in giro pesantemente. “Ha saputo vendersi molto bene, se avesse partecipato a un Golden Globe, avrebbe vinto come miglior attore protagonista. Da Oscar. Avrebbe vinto l’Oscar”.

La storia tutto sommato è durata un mese, ovvero solo nel programma. Senza telecamere sono stati assieme circa 10 giorni. La Zanin ha anche affermato di aver raccontato tutto alla redazione, e che i collaboratori di Maria sanno tutto nei minimi dettagli.

Il rapporto con Maria De Filippi e Gianni Sperti

Silvia ha continuato, nella sua intervista, dicendo di aver stabilito un bel rapporto con alcune persone all’interno di Ued. In particolar modo uno dei momenti più belli che ricorda della trasmissione l’abbraccio con Maria De Filippi.

Lei ha compreso la sua assenza, cosa che credeva avesse capito anche Sabino. Con Gianni Sperti, invece, le cose sono andate diversamente. Entrambi hanno litigato spesso, soprattutto non ha gradito quando lui ha insinuato che volesse sistemarsi con un uomo benestante…