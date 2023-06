Marco Mazzoli segreti su Cristina Scuccia: ecco perché la lasciato i voti e perché non svela chi ama

Marco Mazzoli ha recentemente rilasciato un’intervista su Leggo in cui ha svelato degli altarini molto interessanti che riguardano Cristina Scuccia. Nello specifico, il vincitore di questa edizione dell’Isola dei Famosi si è soffermato sulle vere ragioni che hanno spinto l’ex suora a lasciare i voti e sul perché non parla della sua vita sentimentale.

A quanto pare, lo speaker radiofonico è a conoscenza di segreti molto interessanti che riguardano la giovane ragazza. Vediamo nel dettaglio che cosa ha potuto rivelare cercando di non mancare di rispetto alla protagonista.

Marco Mazzoli svela cosa c’è dietro l’uscita dal convento di Cristina

Cristina Scuccia è stata sicuramente tra le concorrenti più enigmatiche di questa edizione dell’Isola dei Famosi e a svelare qualche altarino è stato Marco Mazzoli. Quest’ultimo ha rilasciato un’intervista in cui si è soffermato soprattutto su alcune faccende che riguardano la giovane. A tal proposito, ha detto che l’ex suora si è molto aperta e confidata con lui mentre erano in Honduras.

Durante una sessione di confessioni, infatti, la giovane gli avrebbe anche svelato i motivi reali celati dietro la sua uscita dal convento. A tal riguardo, ha detto che Cristina non ha mai smesso di credere in Dio. Purtroppo, però, la Chiesa l’ha molto delusa. Per tale ragione, ad un certo punto della sua vita, ha deciso di allontanarsi da tale ambiente. Il protagonista, però, non è potuto entrare ulteriormente nel dettaglio, sta di fatto che ha detto che i veri motivi dovrebbero essere raccontati dalla diretta interessata se se lo sentirà.

Perché la Scuccia non svela l’identità della persona che ama? La verità

In seguito, poi, Marco Mazzoli ha parlato anche della vita sentimentale di Cristina Scuccia. A tal riguardo, ha detto di sapere chi sia la fantomatica persona di cui la giovane è innamorata. A tal riguardo ha detto che la ragazza sia molto titubante a causa di sua madre. Per la donna, infatti, è già stato molto difficile accettare questo cambiamento repentino di sua figlia dall’essere una suora ad una ragazza comune.

Inoltre, sapere anche che si è fidanzata rappresenta per la signora una notizia alquanto provante. La donna, poi, è estremamente credente, pertanto, Cristina ha paura di ferirla o deluderla in qualche modo. Questo, dunque, sarebbe il motivo per il quale la Scuccia non svela l’identità di questa persona e, soprattutto, il suo sesso. Prenderà coraggio prima o poi?