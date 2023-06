Maria De Filippi assume nel suo staff ex corteggiatrice di Uomini e Donne: ecco chi è e che fa

Non è la prima volta che Maria De Filippi ingaggia nel suo staff ex volti di Uomini e Donne e, in questo caso, si tratta di una corteggiatrice. Nello specifico, una ragazza che ha preso parte ad un trono un po’ di anni fa è entrata a far parte dell’entourage della conduttrice.

La persona in questione è Eugenia Rigotti, la quale si trovava un po’ di tempo fa alla corte di Massimiliano Mollicone. Dopo la deludente esperienza nel dating show incentrato sui sentimenti, Eugennia sta ricevendo le sue soddisfazioni in un altro ambito. Vediamo cosa fa adesso.

Ecco chi è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne assunta da Maria De Filippi

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Eugenia Rigotti è entrata a far parte dello staff di Maria De Filippi. Una volta conclusa la sua esperienza all’interno del programma incentrato sui sentimenti, infatti, è rimasta in contatto con la padrona di casa ed ha ricevuto da lei una proposta lavorativa. Fino a questo momento, però, la giovane non aveva mai reso pubblica la cosa, cercando di mantenere questa sfera della sua vita sempre un po’ privata.

Ad ogni modo, a svelare tutto è stato Filippo Bisciglia. Lunedì 26 giugno, infatti, riapriranno i battenti di Temptation Island, dopo un anno di pausa. Il presentatore, allora, ha deciso di pubblicare una foto in cui è ripreso tutto lo staff che ha lavorato duramente alla realizzazione di questo reality show. Ricordiamo, infatti, che il programma è registrato con largo anticipo rispetto alla data di messa in onda. Ebbene, tra le persone presenti nello staff c’è anche Eugenia.

Il ruolo di Eugenia e il suo percorso

Con questa foto Filippo Bisciglia ha voluto ringraziare tutti i collaboratori e, in generale, tutto ciò che fa parte del dietro le quinte della trasmissione più calda dell’estate. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dunque, è entrata a tutti gli effetti nella squadra di Maria De Filippi. Per il momento, però, non si sa con esattezza quali siano le sue mansioni, ma pare si occupi della fase di produzione.

Ricordiamo che il percorso di Eugenia è stato alquanto tortuoso nel talk show pomeridiano. La giovane, infatti, ha corteggiato Massimiliano Mollicone e sembrava essere anche molto presa da lui. Il ragazzo, però, al termine del suo percorso decise di scegliere la rivale di Eugennia, ovvero, Vanessa Spoto. La cosa che colpisce maggiormente della Rigotti è che, una volta conclusa la sua esperienza nel programma, non ha tentato la carriera sui social con sponsorizzazioni e collaborazioni, ma ha preferito tornare al lavoro tradizionale.