“Siamo in attesa della cicogna”, parla ex del Grande Fratello Vip. Emozione e gioia per la coppia

Una neo coppia che di recente è convolata a nozze ha reso pubblica la notizia che tutti attendevano. Francesca Cipriani, dopo il Grande Fratello Vip ha sposato Alessandro Rossi. Intervistata tra le pagine del settimanale Mio, la showgirl ha svelato di non vedere l’ora di prendere in braccio suo futuro bambino

Francesca e Alessandro sono convolati a nozze circa un mese fa. Il matrimonio tra i due è stato tutt’altro che intimo, infatti, alla cerimonia hanno preso parte molti personaggi dello spettacolo e non. La Cipriani ancora prima del matrimonio non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare madre.

Francesca Cipriani e Alessandro, amore a gonfie vele: Siamo in attesa della cicogna

Ad oggi la Cipriani non attende altro. Alla domanda se sogna di diventare preso genitore ha risposto di si. “Siamo in attesa della cicogna. Non vediamo l’ora di diventare mamma e papà e di avere un figlio. Vi faremo sapere e per adesso ci stiamo lavorando. Sarò una mamma con la M maiuscola a trecentosessanta gradi e molto presente”.

La show girl inoltre ha confessato che farà di tutto per impegnarsi ad essere una brava madre. Al momento si gode il figlio del compagno con il quale ha un ottimo rapporto. Lui si è affezionato tanto a me e io a lui. Sapete che io impazzisco per i bambini. Ho sempre avuto un debole per i più piccoli.

L’annuncio della show girl!

Francesca Cipriani, inoltre, sembra anche che abbia messo un punto definitivo agli interventi chirurgici, con i quali non desidera più avere a che fare. Infatti, durante la sua intervista a Verissimo, aveva dichiarato:

«Altri interventi? No in realtà basta così mi fermo qui con la chirurgia estetica. In passato ho voluto correggere alcune cose e poi non ero contenta e ricorrevo anche per questo alla chirurgia. Ma adesso mi sento tanto cambiata”