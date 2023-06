Grande Fratello 8, tutto prende forma: i primi otto nomi bomba| Colpaccio di Signorini

Il cast del Grande Fratello 8 è al lavoro. Alfonso Signorini infatti ha aperto i cast per i nuovi concorrenti di questa edizione che come ormai sapete sarà ricca di novità. Non solo una nuova location ma anche un gruppo misto.

Dopo quanto accaduto lo scorso anno, il conduttore su richiamo di Pier Silvio ha ha deciso di inserire sia personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che non nella Casa. Nelle ultime ore dopo la giornalista Chirico sono spuntati furori anche altri sette nomi

Grande Fratello, spuntano i primi 8 concorrenti

Secondo il settimanale Novella 2000 oltre alla giornalista Annalisa Chirico, che pare sia ad un passo dal firmare con il GF, in lizza ci sarebbe anche Shinhaiu Ventura, l’influencer italo giapponese ma non solo.

Spuntano anche fuori i nomi di Brenda Asnicar, attrice argentina, Viola Valentino, cantante, Niccolò Centioni, attore noto per aver fatto parte del cast de I Cesaroni, Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso

Chi saranno i nuovi opinionisti di questa edizione?

Per quanto riguarda gli opinionisti invece, sembra certo che Sonia Bruganelli non tornerà in studio. In pole position per sostituirla ci sarebbe Emanuele Filiberto di Savoia, che nei panni di giudice si è fatto apprezzare nella penultima edizione del Serale di Amici di Maria De Filippi. Infine mistero anche su Orietta Berti.

Alcune indiscrezioni riferiscono che la volontà della produzione del reality sarebbe quella di richiamarla, visto il successo avuto . Prima però c’è da risolvere la questione contrattuale dell’artista. Infine, sarà presente di nuovo anche Giulia Salemi con il ruolo di opinionista social, dove terrà compagnia il pubblico con tweet e polemiche da parte del pubblico a casa in tempo reale