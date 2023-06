Giorgio Manetti e Anna Tedesco starebbero insieme: l’ex dama di Ued rompe il silenzio e racconta tutto

In questi giorni in rete alcuni video di Anna Tedesco e di Giorgio Manetti hanno fatto il giro del web. In queste breve clip si vedono i due ex protagonisti del torno over assieme, molto complici e molto intimi. Tutti hanno parlato di storia tra i due e qualcuno ha anche addirittura insinuato che tra di loro c’è sempre stato qualcosa anche quando il gabbiano frequentava Gemma.

Inoltre, c’è da dire che ad avere questa impressione per tanto tempo è stato anche Gianni Sperti, infatti, spesso in centro studio sono nate discussioni a tal riguardo. Discussioni che poi ad un certo punto, proprio per mancanza di fiducia hanno portato Manetti a ritirarsi. Ma cosa c’è realmente tra Giorgio ed Anna?

Giorgio Manetti e Anna Tedesco beccati insieme: il gossip

A rompere il silenzio ci ha pensato l’ex dama di Uomini e donne. Anna ha fatto sapere di essere rimasta molto delusa da ciò che ha letto in giro in rete sul suo conto e su quello di Giorgio. Qualcuno li ha definiti dei tr*mbamici altri invece hanno scritto che lei e l0ex cavaliere hanno sempre preso in giro tutta la redazione.

Altri ancora hanno scritto che aveva ragione Gemma, quando non credeva alla loro buona fede e alla loro amicizia. Ma allora qual’è la verità? La bagnina è stata molto diretta verso chi la sta accusando di essere falsa: non devo spiegare nulla a nessuno. Ho la mia vita e io e Giorgio siamo liberi di fare ciò che vogliamo,.

Cosa c’è realmente tra Anna e Giorgio?

La Tedesco ha ammesso che spesso escono insieme, sono stati assieme nel giorno del suo compleanno e che è vero che ha imboccato un pezzettino di frutta a Giorgio a cena (video virale e che ha scatenato il caos in rete) ma questo non significa che deve prendendersi insulti.

Nello stesso tempo, però l’ex dama non ha detto in maniera esplicita se ad oggi ha una relazione con Manetti ma dalle sue parole si è capito che si stanno frequentando. Quindi a questo punto possiamo dire che forse non ci sarà nessun ritorno del gabbiano a settembre