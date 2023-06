Domenica In prossima stagione, Stefano De Martino co-conduttore di Mara Venier? Che succede

In queste ore stanno trapelando delle indiscrezioni in merito alla prossima stagione di Domenica In. Nello specifico, alcuni fan del programma hanno avanzato un’ipotesi piuttosto interessante.

I programmi tv di solito necessitano di una ventata di aria fresca per diventare più moderni e più attuali. Malgrado Domenica In sia intramontabile, dunque, anche qui potrebbero essere apportate delle modifiche?

Ipotesi sulla prossima stagione di Domenica In

La prossima stagione di Domenica In sarà caratterizzata da alcune interessanti novità in materia di conduzione? Il posto di Mara Venier non sembra essere in discussione. La conduttrice, infatti, un po’ di tempo fa aveva pubblicato dei messaggi su Instagram in cui si era detta profondamente felice della stima che i vertici dell’azienda ripongono su di lei in tutti questi anni.

Ad ogni modo, fermo restando il ruolo della Venier nelle domeniche pomeriggio, il programma potrebbe subire qualche interessante novità. Una lettrice di Nuovo ha scritto una lettera ad Alessandro Cecchi Paone in cui ha avanzato un’ipotesi molto curiosa. Nello specifico, la donna ha dichiarato che, a suo avviso, il programma avrebbe bisogno di una svecchiata, la quale potrebbe essere realizzata mediante l’arrivo di Stefano De Martino.

Salto di carriera per Stefano De Martino?

Il marito di Belen Rodriguez, dunque, potrebbe avere un ruolo di spicco nella prossima stagione di Domenica In. Il ballerino e presentatore si è dimostrato assolutamente all’altezza di tenere le redini di un programma, pertanto, potrebbe essere perfetto nel ruolo di co-conduttore di Mara Venier. Per lui si tratterebbe di un salto di qualità non indifferente. Ma ci sono davvero possibilità che questo accada?

Al momento non è chiaro, in quanto l’azienda ha una politica molto rigida in merito alla tutela dei cosiddetti “astri nascenti”. Di solito, infatti, si evita di generare un avanzamento in carriera così significativo per le persone che si stanno approcciando al mondo della conduzione. Per Stefano, infatti, potrebbe essere un’arma a doppio taglio accettare di svolgere un compito così importante. Di solito, invece, si preferisce dare luogo ad un avanzamento graduale che consenta di crescere poco alla volta senza questi sbalzi eccessivi. AL momento, dunque, tutto sembra essere ancora da decidere. Lo stesso Cecchi Paone ha precisato che l’ipotesi potrebbe non concretizzarsi.