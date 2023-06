Palinsesti Mediaset, è rivoluzione: Enrico Papi al posto della D’Urso, Del Debbio raddoppia

Sono in arrivo grandi novità per quanto riguarda il palinsesto Mediaset del prossimo autunno/inverno. Nelle ultime ore sono infatti arrivate conferme e indiscrezioni che lasciano davvero di stucco.

In primis il ritorno di Enrico Papi alla conduzione del celebre programma La Pupa e il Secchione, e infine la notizia circa la volontà di Rete 4 di raddoppiare l’appuntamento settimanale di Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio. Procediamo con ordine e vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Enrico Papi debutta in prima serata e soffia il posto alla D’Urso

Enrico Papi ha appena terminato l’esperienza a l’isola dei famosi nei panni di opinionista, ma è già al lavoro per preparare la prossima stagione televisiva, che lo vedrà protagonista. Già a inizio anno erano circolate alcune indiscrezioni relative a un ritorno del conduttore al timone de La Pupa e il Secchione.

Ora sembra essere arrivata la conferma definitiva. Di conseguenza fuori Barbara D’Urso, che era stata al timone del programma lo scorso anno non con buoni risultati. Infatti, diversamente dai suoi format questo è un programma molto più leggero e si è pensato di cederlo ad Enrico che è molto più “ironico”.

Paolo Del Debbio raddoppia

Secondo alcune indiscrezioni però ci sarebbero anche altre grandi novità in arrivo per questa stagione. Negli scorsi giorni era circolata un’indiscrezione circa la possibilità di un raddoppio per Quarto Grado, che quindi andrebbe in onda il venerdì e la domenica.

Nel primo caso la conduzione sarebbe stata affidata a Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, mentre per la conduzione della domenica, il programma potrebbe essere assegnato solamente al giornalista.

Ma secondo alcune indiscrezioni a raddoppiare dovrebbe essere anche Paolo Del Debbio. Anche in questo caso il giorno scelto per il doppio appuntamento sarebbe la domenica. Eventualità che ovviamente non andrebbe ad annullare il progetto di Quarto Grado ma che potrebbe precederlo o seguirlo.