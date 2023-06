Ex concorrente del GF Vip derubata, ma entra in casa e li coglie in flagrante: la reazione

Un’ex concorrente del GF Vip ha raccontato di essere stata derubata. La persona in questione ha raccontato con estremo rammarico e dispiacere quello che è accaduto, anche perché le sono stati sottratti degli oggetti che per lei hanno un valore inestimabile.

Ad ogni modo, la cosa che genera maggiore sgomento risiede nel fatto che la donna ha beccato i ladri in flagrante. Lei, infatti, è rientrata in casa mentre i malviventi erano ancora dentro. Vediamo cosa è successo e come è andata a finire.

Ecco chi è l’ex concorrente del GF Vip derubata: il racconto

Nel corso di questo fine settimana appena trascorso, un’ex concorrente del GF Vip è stata derubata. La persona in questione è Samantha De Grenet. La donna ha raccontato mediante i suoi social della triste disavventura. Essa, poi, è stata approfondita anche da alcuni giornali, i quali hanno rivelato dei retroscena inaspettati. Nello specifico, la showgirl ha spiegato che sabato scorso dei malviventi si sono introdotti in casa sua arrampicandosi da un ristorante situato lì vicino.

L0abitazione della donna si trova ai Paioli a Roma. Proprio poco tempo prima anche un’altra casa era stata svaligiata sempre in quella zona. I ladri avevano rubato circa 200 mila euro presenti all’interno di una cassaforte. Adesso, purtroppo, è toccato anche alla showgirl. I malintenzionati hanno rubato parecchie cose anche da casa sua. Nello specifico, avrebbero preso oggetti di valore da alcune stanze.

L’arrivo dei ladri, la reazione, il riscatto

L’ex concorrente del GF Vip ha svelato che essere derubata è un’esperienza che ha già vissuto in passato, per ben tre volte e in tutti i casi è stato devastante. In questa circostanza, però, le cose hanno preso una piega atipica. La donna, infatti, p rientrata a casa prima del tempo ed ha beccato i ladri in flagrante. I malviventi, per fortuna, non hanno reagito in maniera aggressiva, ma si sono limitati semplicemente a scappare via con la refurtiva.

Samantha, infatti, ha detto che nella sfortuna, almeno non è accaduto nulla di estremamente grave. Malgrado questo, però, il dolore provato è stato enorme. specie per gli oggetti che le sono stati sottratti. La protagonista ha spiegato che sarebbe disposta a pagare anche un riscatto per avere tutto indietro in quanto era davvero molto legata a tali oggetti. Per il momento, però, non è arrivata per lei alcuna proposta. Non resta che attendere per vedere se ci saranno aggiornamenti.