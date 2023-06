Raimondo Todaro ed Emanuel Lo ai ferri corti: c’entra la Cuccarini. Cosa è successo dietro le quinte di Amici 22

Amici 22 è finito da più di un mese ma solo adesso sono uscite fuori rivelazioni clamorose. Pare che dietro le quinte del programma alcuni insegnati avrebbero avuto una forte discussione.

Quest’anno, al banco dei prof abbiamo visto sfidarsi Rudy Zerbi, Arisa e Lorella Cuccarini per quanto riguarda il canto e Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per il ballo.

Gli screzi tra la Celentano e i suoi rivali sono più che noti a tutti, ma, anche i due maschi del trio sarebbero arrivati ai ferri corti nel corso dei mesi passati. Cosa è successo?

Proprio in queste ore sono circolate in rete strane voci su alcuni protagonisti di Amici 22. Questa volta non si tratta di allievi, ma di insegnanti che avrebbero avuto una forte discussione all’interno del programma e che nessuno avrebbe visto.

Dagospia fa sapere che ci sarebbe stato un forte scontro tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro durante l’anno di lavoro trascorso insieme. Il rapporto tra i due, che dai social e dalla tv sembrava essere totalmente amichevole, si sarebbe incrinato a causa di questioni di “ego“. Il tutto sarebbe dopo i famosi guanti di sfida, dove Emanuel e la Cuccarini possiamo dire che hanno rubato la scena in ogni esibizione.

Raimondo Todaro ed Emanuel Lo ai ferri corti

Insomma, pare che Raimondo Todaro le abbia provate tutte per cercare di accaparrarsi la scena durante le sfide, facendo scendere in campo anche Arisa. Il tutto come abbiamo visto è sempre stato inutile, dato che Emanuel con le sue esibizioni infuocate ha davvero lasciato senza parole. Intanto, resta ancora da capire la sorte del marito di Francesca Tocca.

Si è parlato spesso di un suo addio nella prossima edizione di Amici ma al momento non ci sarebbero ancora certezze. In tanti sono certi della sua uscita dal programma mentre altri si chiedono se potrebbe tornare da Milly Carlucci a Ballando con le stelle, programma in cui ha l