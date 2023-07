Oroscopo 3 luglio 2023: Toro intransigenti, Scorpione intraprendenti

Le previsioni dell’oroscopo del 3 luglio invitano i nati sotto il segno del Toro ad ascoltare di più il consiglio di una persona cara. I Bilancia devono ritagliarsi un po’ di tempo per sé

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Gli ostacoli sono fatti per essere superati, quindi, cercate di non darvi per vinti e di non abbattervi. Giornata molto produttiva sul fronte del lavoro. Meglio pensare di più al presente.

Toro. Non siete certamente persone che si lasciano passare la mosca sotto al naso. Di solito preferite affrontare di petto certe situazioni e non dare troppo peso al parere altrui. Il consiglio di una persona cara, però, potrebbe essere utile.

Gemelli. Ci sono delle novità in arrivo sul fronte dei sentimenti. Chi ha il cuore libero potrebbe presto trovarsi catapultato in tante emozioni. Le stelle vi invitano ad essere audaci.

Cancro. Cercate di essere liberi dai pregiudizi. Specie se vi state relazionando ad una persona nuova, sarebbe il caso di essere cauti. Le previsioni dell’oroscopo del 3 luglio vi invitano ad essere intraprendenti.

Leone. Cercate di cominciare questa settimana nel migliore dei modi. Sbrigate quanto prima le faccende un po’ più scoccianti e incresciose. Poco alla volta riuscirete a venire a capo di questioni molto interessanti.

Vergine. Nuovi amori all’orizzonte e nuove esperienze in ambito professionale. I nati sotto questo segno stanno per cominciare un periodo caratterizzato da tanti cambiamenti, la maggior parte dei quali positivi.

Previsioni 3 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Cercate di ritagliarvi un po’ di tempo per voi e per le persone che amate e a cui tenete. Non siate troppo severi con voi stessi e, soprattutto, concedetevi qualche piccolo sfizio laddove possibile.

Scorpione. In ambito sentimentale dovete essere molto intraprendenti. Se volete ottenere degli obiettivi dovete necessariamente darvi da fare. Le stelle sono favorevoli sul lavoro, quindi, vi conviene mettervi in gioco.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 3 luglio vi esortano ad essere audaci. Essere sempre in allerta potrebbe rendervi un po’ restii nei riguardi delle persone che vi circondano.

Capricorno. In amore bisogna rispettare il punto di vista altrui e non essere troppo rigidi. Se siete alla ricerca di nuove esperienze ed avventure, questo è il momento ideale per mettersi in gioco.

Acquario. Buon momento per quanto riguarda i single. Ci sono dei nuovi incontri all’orizzonte e la cosa potrebbe rendervi un po’ agitati. Si tratta di un’agitazione positiva e finalizzata al conseguimento di un bell’obiettivo.

Pesci. Date tempo al tempo e non siate particolarmente frettolosi. Le stelle vi invitano ad essere intraprendenti e pieni di voglia di fare. Cercate di approfittare di alcune occasioni che vi capiteranno.