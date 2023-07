Temptation Island raddoppia: il reality torna con una nuovissima edizione a breve. Bisciglia fa il botto!

Sembrerebbero esserci grandi novità in arrivo sul nuovo palinsesto Mediaset. In queste ore sono circolate in rete diverse indiscrezioni che vedono fuori, sia Barbara D’Urso e anche Ilary Blasi. Una bella soddisfazione però pare sia arrivata per Filippo Bisciglia che potrebbe tornare presto in onda con un bis di Temptation Island.

Gli ascolti del reality delle tentazioni hanno lasciato la stessa rete senza parole, infatti durante la messa in onda della prima puntata, trasmessa lunedì scorso, Temptation è stata la parola più cercata in rete in tutta Italia. Ma cosa bolle in pentola adesso?

Temptation Island fa il bis: il reality potrebbe torna con una versione invernale

Per il nuovo palinsesto invernale, Pier Silvio Berlusconi e tutta la sua squadra stanno cercando di preparare un nuovo progetto con i fiocchi. Il tutto verrà presentato in maniera ufficiale il prossimo 4 luglio… Ma cosa ci attende?

Stando ai primi rumors, per quanto concerne le prime serate d’intrattenimento di Canale 5, toccherebbe prima al Grande Fratello Vip 8, per poi essere il turno di Io canto e Tu si que vales. Dovrebbe esserci, inoltre, una versione invernale di Temptation Island. Oltre alla già citata nuova edizione de l’Isola dei Famosi, tornerebbero anche C’è posta per te e Amici. Non si escludono, inoltre, sorprese nel campo dell’intrattenimento. Ma non solo, tra i possibili programmi in arrivo ci sarebbe anche La talpa…

Ilary blasi e Barbara D’Urso fuori dai giochi

Come riportato da TvBlog, sembrerebbe che Ilary Blasi dirà addio a l’Isola dei Famosi, che ha da poco concluso la sua edizione 2023. Per la conduttrice, inoltre, non ci sarebbero programmi Mediaset da guidare nella prossima stagione.

Purtroppo, lo stesso vale anche barbara D’Urso che come riporta il sito ufficiale Mediaset è stata fatta fuori anche da pomeriggio 5. Per ora, non sappiamo quale sarà il suo futuro e se soprattutto sarà sulla rete del Biscione. Quel che è certo però è che fino a dicembre 2023, Barbarella avrebbe avuto un contratto..