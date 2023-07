Uomini e donne, colpo di scena: Riccardo Guarnieri ha una nuova fiamma, ecco chi è

Nonostante Uomini e donne è terminato da circa due mesi molti telespettatori continuano a seguire numerosi personaggi del programma. Tra questi c’è sicuramente Riccardo Guarnieri che con la sua storia con Ida e poi Roberta ha saputo tenere incollati numerosi telespettatori.

Dopo la fine della sua storia con la Platano il cavaliere, aveva lanciato diverse frecciatine all’ex compagna, attualmente legata ad Alessandro Vicinanza. Tra Riccardo e lo stesso Alessandro, come dimostrato dalle discussioni avute nell’ultima edizione di Uomini e Donne, non corre di certo buon sangue. Alla fine il bel salernitano ha lasciato il programma con la ex mentre Guarnieri non è riuscito a concludere nulla. Ora, però, sembra sia arrivata la svolta.

Riccardo Guarnieri, addio Ued? Il cavaliere beccato in atteggiamenti intimi con una donna

A lanciare l’indiscrezioni ci ha pensato Deianera Marzano. In queste ore l’influencer ha pubblicato alcuni scatti rubati che mostrano il Cavaliere in compagnia. In una prima foto, Guarnieri si trova a cena con una donna. Lo scatto è stato pubblicato nelle Instagram stories della Marzano, accompagnato da uno screenshot del messaggio che un utente le ha scritto: “Avvistato Riccardo Guarnieri con una castana“.

Ma non è tutto perchè dopo aver pubblicato l’immagine un altro utente ha scritto che la ragazza in questione è una sua amica e pare che entrambi siano stati visti anche in una panetteria a Martina Franca. Infine, un altro utente ancora conferma di aver visto la neo coppia baciarsi e chiamarsi amore a vicenda.

Riccardo finalmente innamorato: ma chi è la donna misteriosa?

Sembrerebbe quindi che nella vita di Riccardo Guarnieri ci sia una nuova fiamma. Dopo la tormentata storia con Ida Platano ma anche il breve flirt avuto con Gloria per il 40enne tarantino pare sia arrivata la sua svolta.

Chissà se il noto volto di Uomini e Donne deciderà di uscire allo scoperto e soprattutto se tornerà a settembre nel programma da single. Per ora non ci resta altro che attendere