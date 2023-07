Nozze Annalisa, presente anche Maria De Filippia con un look riciclato e già visto (FOTO)

Nella giornata di ieri, sabato 1 luglio, si è celebrato il matrimonio di Annalisa con il compagno Francesco Muglia. Per la seconda volta, dopo le nozze svoltesi ad Assisi l‘ex allieva di Amici ha festeggiato con amici vip e parenti organizzando una grande festa con rito laico in Liguria, a Tellaro.

Tra gli invitati anche la conduttrice del talent che diede il via alla carriera della cantante, Maria De Filippi. A colpire è stato l’outfit scelto dalla conduttrice per l’occasione, un look già visto ma sempre attuale ed elegante.

Maria presente al matrimonio dell’ex allieva di Amici

Maria sa sempre come fare la differenza e lo ha fatto ancora una volta, presentantosi al matrimonio di Annalisa con un look particolare ma elegante al tempo stesso. Maria chi la conosce non ama sfarzi e non lo fa mai nemmeno quando dovrebbe. C’è da dire che anche la sposa ha scelto un abito diverso dal solito, corto e molto sbarazzino.