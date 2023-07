Cosa si nasconde dietro il siluro di Mediaset a Barbara D’Urso? Ecco cosa è successo

Ormai è ufficiale Barbara D’Urso ha detto addio anche a Pomeriggio 5. Eppure, la presentatrice aveva salutato i suoi fan nell’ultima puntata dando appuntamento a settembre. Intanto, il Biscione, sabato 1 luglio, ha diramato un comunicato in cui ha spiegato che la conduttrice campana dalla prossima stagione non sarà più al timone del suo programma. Attualmente ‘Barbarella’ ha zero trasmissioni e il contratto in scadenza è previsto a dicembre 2023. Ma qual’è il reale motivo per cui la D’Urso è stata fatta fuori?

In questi anni la d’Urso, con i suoi programmi ha ottenuto ascolti record. Infatti, fino al 2020 si è trovata a trasmettere circa 3 programmi a settimana. Dopo il 2020, però qualcosa è cambiato e ma man mano ha preso il suo record. Ad oggi è arrivata ad un punto in cui non ha nemmeno un programma e la cosa ha molto incuriosito i telespettatori.

Barbara D’Urso fuori anche da Pomeriggio: cosa si nasconde realmente dietro il suo addio

Cosa è successo ? Il motivo principale di tale decisione riguarda come sempre gli ascolti. Le pubblicità pagano meno e i conti non tornano. Domenica Live e Live – Non è la d’Urso, quando hanno smesso di ottenere risultati eccellenti, sono stati tagliati. Pomeriggio Cinque è durato un po’ di più ma dopo un biennio in cui ha mangiato la polvere de La Vita in Diretta è stato archiviato. Questo non è il solo motivo…

Infatti, anche per Pomeriggio 5 si è fatto lo stesso discorso, nonostante il programma per tutto l’anno è riuscito a superare la in media 1.600.000 utenti e 16,1% di share. Dati non da capogiro ma nemmeno pessimi. C’è da dire però che per qualsiasi imprenditore, e chi comanda a Mediaset è importante avere la sensazione che un progetto possa migliorare e non peggiorare. Infine, il terzo motivo riguarda le nuove disposizioni di Pier Silvio Berlusconi, che tra l’altro ha già messo in atto al GF Vip. Il giovane amministratore vuole diminuire quel trash che in tv sembra più non piacere e di conseguenza, cercare qualcosa di innovativo.

Chi arriva al posto di Barbara D’Urso a settembre

Ma chi sostituirà Barbara D’Urso a Pomeriggio 5? Quasi sicuramente la presentatrice verrà sostituita da Myrta Merlino in arrivo da La7. E sembra che se quest’ultima farà i numeri della d’Urso non verrà lasciata a casa.

Perché? Perché la tv ‘dursiana’, si è compreso da tempo, è al tramonto, è come se si fosse auto consumata, usurata. Insomma, guardando al futuro in pochi scommettono che quel tipo di show possano di nuovo generare appeal.