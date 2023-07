Paolo Bonolis, finite le riprese con Ciao Darwin: nel cast anche un ex cavaliere di Ued

C’ aria di cambiamenti nella vita di Paolo Bonolis e non solo a livello sentimentale. Il conduttore televisivo, infatti, dopo l’addio da Sonia Bruganelli sembra sia deciso dare una volta anche alla sua vita professionale.

Nei giorni scorsi sono terminate le registrazioni di Ciao Darwin, che dovrebbe andare in onda su Canale 5 in autunno. A tal proposito ha fatto sapere il presentatore romano che questa sarà la sua ultima edizione.. Ma le vere novità però non sono finite qui

Paolo Bonolis rinuncia a Ciao Darwin questa l’ultima edizione

Durante le riprese di Ciao Darwin, arrivato alla fase finale del programma, il conduttore ha fatto sapere che questa è l’ultima stagione del famoso game show televisivo. Con un calice di prosecco in mano, Paolo Bonolis ha ringraziato tutti i collaboratori che hanno permesso la realizzazione della nona edizione di Ciao Darwin. “Vi ringrazio di avermi fornito tutte le armi necessarie affinché anche questa nona edizione andasse a buon fine”.

In seguito, l’annuncio dell’addio a Ciao Darwin, interrotto dagli schiamazzi dei presenti, increduli su quanto hanno appena sentito. “Nella vita accadono cose difficili, cose brutte che tendiamo a dimenticare. Invece, ricordiamo le belle. Questo vuol dire che io vi ricorderò per sempre”. Un discorso commovente che possiamo dire ha davvero stupito tutti.

Nel cast di Ciao Darwin anche un ex cavaliere di Ued

Ciao Darwin quindi andrà in onda per l’ultima volta questo autunno. il game show arrivato alla sua nona edizione chiuderà per sempre i battenti. D’altronde di recente è stato proprio Bonolis a far sapere di voler cambiare vita, e di lasciare la tv. Il suo unico desiderio al momento sembra quello di concentrarsi sui suoi figli e nipoti.

Intanto, grazie a qualche spoiler possiamo dire che tra i partecipanti in gara a Ciao Darwin vedremo anche un ex cavaliere di Ued molto discusso. Si tratta di Fabrizio Cilli che si è presentato negli studi Elios qualche anno fa per corteggiare Gemma Galgani. Ora, invece, ha preso parte al game show nel gruppo dei Cornuti, spoilerando che ci sarà una gara che lo vede protagonista in questa categoria.