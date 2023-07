Barbara D’Urso lascia Pomeriggio 5, la nota ufficiale di Mediaset: “La ringraziamo”

Dopo tanti rumor e pettegolezzi sulla faccenda, che poi sono stati prontamente smentiti in fase di presentazione dei palinsesti, adesso è ufficiale: Barbara D’Urso non condurrà più Pomeriggio 5. A dare l’annuncio è stata direttamente Mediaset.

L’azienda ha diramato una nota ufficiale in maniera anticipata rispetto alla presentazione dei palinsesti, in cui ha dichiarato che la conduttrice non sarà più alla guida del programma pomeridiano di Canale 5. Vediamo cosa è emerso.

Ufficiale: Barbara D’Urso non condurrà più Pomeriggio 5

Ormai è ufficiale, non ci sono ripensamenti e non si tratta di fake news, Barbara D’Urso lascia la conduzione di Pomeriggio 5. L’azienda di cui Pier Silvio Berlusconi è amministratore delegato ha ufficializzato che la conduttrice non sarà più alla guida del talk show pomeridiano. La notizia era nell’aria già da alcuni anni. L’anno scorso, ad esempio, il pubblico rimase spiazzato dal ridimensionamento della presentatrice in Mediaset e anche della riduzione della durata di Pomeriggio 5.

Il programma, infatti, aveva ridotto l’orario di messa in onda ed era stato anche radicalmente stravolto. Nello specifico, infatti, si era deciso di soffermarsi molto di più sulla cronaca, piuttosto che sul gossip e sul trash. Ebbene, adesso, come un fulmine a ciel sereno, l’azienda ha comunicato che dalla prossima stagione ci sarà un ulteriore cambiamento che riguarda la conduzione.

Mediaset ringrazia la conduttrice: decisione di comune accordo?

Mediaset, infatti, ha fatto sapere mediante una nota ufficiale di aver deciso di comune accordo con Barbara D’Urso la sua uscita di scena da Pomeriggio 5. Il programma tornerà in onda nella prossima stagione, ma al suo posto ci sarà una conduzione del tutto differente. I vertici dell’azienda, comunque, ci hanno tenuto a ringraziare la presentatrice per il suo ottimo lavoro condotto in questi anni.

Ad ogni modo, si tratta della fine di un’era. Mediaset si accinge a rivoluzionare i suoi programmi, partendo proprio da quello che per tanti anni è stato condotto da Barbara D’Urso. Quest’ultima, dunque, si dovrà preparare a cimentarsi in nuovi progetti. Al momento non si sa se sarà posta alla guida di un nuovo format, oppure se il suo volto sparirà del tutto dal piccolo schermo. Non resta che attendere per saperne di più. Ricordiamo che il 4 luglio saranno ufficializzati i palinsesti della prossima stagione Mediaset.