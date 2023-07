Oroscopo 2 luglio 2023, classifica: Ariete in testa, Bilancia out

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 2 luglio invitano i Toro ad essere più premurosi in amore. I Capricorno, invece, potrebbero fare delle scoperte inaspettate

Oroscopo primi sei segni

1 Ariete. Dominate questa classifica in maniera piuttosto indiscussa. Cercate di approfittare di questo momento di positività per mettere al posto alcune faccende che riguardano la sfera privata e professionale.

2 Toro. Vi sentite carichi e molto energici. Questo è sicuramente un grande vantaggio per coloro i quali sono al lavoro anche di domenica. In amore, però, bisogna non trascurare la persona amata.

3 Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 2 luglio invitano i nati sotto questo segno a salire al volo su certi treni che potrebbero non passare una seconda volta. Soprattutto in ambito professionale.

4 Scorpione. Nel lavoro sarete gratificati, anche se bisogna essere molto pazienti. Buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri in amore. I single, infatti, farebbero bene ad allargare la cerchia delle proprie conoscenze.

5 Vergine. Giornata molto interessante per quanto riguarda l’amore. I single potrebbero fare delle conoscenze molto interessanti, mentre le coppie sono in attesa di una risposta, forse dovete porvi le giuste domande.

6 Leone. Le stelle vi invitano ad aprirvi a nuove esperienze. Nella vita c’è bisogno di sentirsi sempre pronti a mettersi in gioco e a vivere delle nuove esperienze, altrimenti si finisce per vivere nella piattezza.

Previsioni astrali 2 luglio ultimi sei segni

7 Cancro. Ci sono state delle cose che vi hanno generato qualche turbamento in questo periodo. Non prendete troppo sul serio delle faccende che, in realtà, potrebbero essere risolte in maniera molto tranquilla.

8 Capricorno. L’Oroscopo del 2 luglio vi invita a tenere gli occhi ben aperti in quanto potreste fare delle scoperte molto interessanti. In amore dovete osare sempre e non fermarvi mai. Ricordate che poco alla volta i nodi verranno al pettine, ci vuole pazienza.

9 Gemelli. Cercate di tenere a freno i vostri impulsi, soprattutto in ambito lavorativo. Questa settimana è stata un po’ faticosa, ma adesso gli impegni andranno a calare, fino a godersi un po’ di pausa estiva.

10 Bilancia. I nati sotto questo segno sono fuori fase. Non siete molto concentrati e fate molta fatica a fare più cose contemporaneamente. In amore bisogna essere più intraprendenti.

11 Acquario. Non bruciate le tappe e cercate di andare cauti in alcune faccende che coinvolgono i sentimenti. Giornata molto interessante per quanto riguarda i nuovi incontri, ma meglio essere cauti.

12 Pesci. State attenti alle nuove situazioni. Potreste trovarvi impelagati per errore in situazioni piuttosto sgradevoli. Occhi ben aperti anche in amore, meglio non lasciarsi sfuggire nessun particolare.