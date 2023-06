Jasmine Carrisi durissima su Romina Power: cala il gelo in studio, tutti impietriti

Oggi venerdì 30 giugno Serena Bortone saluterà il suo pubblico di Rai1 per sempre. Non si tratta quindi di una pausa estiva ma di un addio definitivo dal suo talk. E nella puntata di ieri, la conduttrice ha avuto come ospite Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso.

La giovane ha concesso una lunga intervista alla padrona di casa dove si è sbilanciata sul rapporto con l’ex moglie del padre. Parlando proprio di quest’ultima, però, la giovane Carrisi è stata tutt’altro che tenera.

La figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso demolisce Romina

Jasmine Carrisi non ha mai avuto un bel rapporto con Romina Power e questo ormai lo sanno tutti. La giovane figli di Carrisi infatti, non ha nessun rapporto con l’ex moglie di suo padre. Ancora una volta la cantante non lo ha nascosto anzi, in questo caso, nel salotto della Bortone è stata più che esplicita lanciandole una vera e propria frecciata. Queste le sue parole: “ù

Con Romina Power come dicevo in un’intervista, non ho un rapporto ma comunque ci salutiamo cioè ovviamente lavora con mio padre e la mamma delle mie sorelle… Penso che abbiano costruito una bella carriera e una bella famiglia insieme però non so come dire, non fa parte del mio nucleo.”

Jasmine Carrisi e il rapporto con le sue amiche

Se il rapporto tra la giovane cantante e l’ex moglie del padre Romina Power è quasi inesistente e si limita al solo saluto, diverso è invece il rapporto di Jasmine con le sorelle Cristel e Romina Carrisi.

La figlia di Loredana Lecciso ha dichiarato di avere un rapporto bellissimo con loro tanto che si confida anche sui suoi problemi sentimentali.

E poi dopo aver rivelato di non essere fidanzata e di stare al momento benissimo da sola ha aggiunto: “No adesso no. Le mie sorelle mi dicono di farmi desiderare di più.”