Barbara D’Urso e Mediaset, altro che addio accordato: sua sorella Daniela D’Urso una furia

Un addio quella di Barbara D’Urso da Pomeriggio 5 che sta facendo molto rumore. La conduttrice televisiva in questi ultimi tre anni ha perso molto e ora pare sia arrivata veramente la sua fine.

Attraverso un comunicato stampa, la rete del Biscione ha fatto sapere che la presentatrice non prenderà parte al suo programma il prossimo anno, nonostante avesse un contratto fino a dicembre 2023. Ma cosa è successo? Perchè improvvisamente è stata fatta fuori? Intanto, si è parlato di un saluto tra l’azienda e Barbara molto pacifico, ma stando ad alcune indiscrezioni le cose non sono andate davvero così.

Barbara D’Urso via da Pomeriggio 5, sua sorella Daniela non ci sta e sbotta

A parlare di ciò che è successo e di come starebbero realmente le cose ci ha pensato direttamente Daniela D’Urso, sorella della presentatrice. Sui social la donna è intervenuta lasciando intendere a chiare lettere che la scelta di Cologno Monzese è stata unilaterale e che sua sorella non ci è rimasta affatto bene per la piega presa dalla vicenda.

Daniela, con una serie di gesti social inequivocabili e un paio di paroline che sono diventati virali in poco tempo, ha voluto far trapelare tutto il suo disappunto. Appena si è saputo del defenestramento di Barbara da Pomeriggio Cinque, la sorella della conduttrice ha pubblicato su Instagram una Story al quanto rabbiosa. Inoltre, ha invitato tutti a sostenerla con queste parole: “SOLIDARIETA’. PUNTO. E FACCIAMO RUMORE, CA**O!!!#iostoconbarbaradurso”.

La reazione da parte dei della D’Urso

Una situazione davvero molto strana quella che si è creata tra la D’Urso e la rete del Biscione. Quello che sia successo nel dettaglio non si sa ma quello che possiamo dire e che anche tantissimi fan si sono schierati dalla parte della presentatrice.

Qualcuno ha fatto notare quanto e come abbia lavorato Barbara durante la pandemia, facendo presente che è stata l’unica ad aggiornare il pubblico su tutto quello che succedeva. Insomma, per tanti non è stato giusto trattarla così.