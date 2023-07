Perché Barbara D’Urso è stata cacciata da Mediaset? C’entra funerale Berlusconi

In questi giorni è stata diffusa la notizia della cacciata di Barbara D’Urso da Mediaset. Si tratta di una decisione che, seppur pronosticata anche in passato, è piombata come un fulmine a ciel sereno.

La conduttrice, infatti, aveva concluso l’esperienza di Pomeriggio 5 quest’anno dando appuntamento a settembre ai suoi telespettatori. Tutti, infatti, credevano che la donna sarebbe rimasta in azienda ancora un altro anno, ma così non è stato. Adesso, però, stanno iniziando a trapelare notizie in merito ai motivi celati dietro la scelta di Pier Silvio Berlusconi.

Barbara D’Urso sarebbe delusa dalla decisione di Mediaset

Barbara D’Urso non lavorerà più in Mediaset. Stando a quanto emerso dal comunicato ufficiale dell’azienda, sembrava che la decisione fosse stata presa di comune accordo con la conduttrice. Le cose, però, non sembrano stare affatto in questo modo. A rompere il silenzio sulla faccenda è stata la sorella della presentatrice. Mediante un post su Instagram, infatti, Daniela D’Urso ha lasciato intendere che la decisione sia stata presa solo da Mediaset.

La donna, inoltre, ha fatto capire che sua sorella sia rimasta profondamente delusa da questo cambio di rotta di Pier Silvio Berlusconi. Al di sotto del post in questione sono stati tanti i commenti degli utenti del web i quali hanno manifestato la loro opinione a riguardo. Una persona in particolare ha posto l’accento sui motivi reali che potrebbero esserci dietro questa decisione.

Ecco perché Pier Silvio avrebbe fatto fuori la conduttrice

Nello specifico, l’utente ha scritto che dietro la cacciata di Barbara D’Urso da Mediaset potrebbe celarsi un presunto malcontento di Pier Silvio. Quest’ultimo sarebbe rimasto deluso dalle parole spese dalla conduttrice in occasione dei funerali di Berlusconi. La donna, infatti, invece di tessere le lodi dell’ex premier, riportò una conversazione avuta con lui in cui Silvio decantò le sue qualità, dipingendola quasi come la migliore conduttrice di tutte.

Questo atteggiamento da parte della presentatrice, dunque, non sarebbe andato a genio all’amministratore delegato di Mediaset che, di colpo, avrebbe preso la decisione di mandare via Barbara da Mediaset. Questo sta spingendo molti a credere che la D’Urso forse la “protetta” di Silvio. Adesso che il cavaliere è scomparso, l’era “dursiana” sembra essere giunta al capolinea. Al momento, però, la conduttrice non si è ancora sbilanciata a riguardo. La donna, infatti, non ha commentato in alcun modo questa decisione dell’azienda.