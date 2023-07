Roberta Di Padua duro sfogo su IG: “Ho sperato di sbagliarmi, e invece…” (FOTO)

In queste ore, la dama di Uomini e Donne Roberta Di Padua ha dato luogo ad uno sfogo piuttosto piccato su Instagram. La donna, infatti, si è detta alquanto delusa per alcune cose che le sono capitate di recente.

Anche se la protagonista non ha fatto nessun nome o riferimento specifico, però, sembra chiaro a molti che le parole della donna fossero rivolte ad una faccenda inerente la sfera sentimentale. Vediamo cosa è successo.

Lo sfogo di Roberta Di Padua

Roberta Di Padua ha dato luogo ad uno sfogo su Instagram in cui ha fatto delle riflessioni sulla sua vita e su alcuni accadimenti che si sono verificati di recente. In particolar modo, la protagonista ha detto di essere piuttosto delusa per delle cose che le sono accadute in questo periodo. In particolar modo, ha fatto presente quella che, purtroppo, sembra essere una sua dote e peculiarità.

La dama, infatti, ha spiegato di essere molto abile nell’inquadrare sin da subito le persone. Tuttavia, ogni volta che ha una sensazione negativa su una persona che si pone sul suo cammino, spera sempre di sbagliarsi. Purtroppo, però, le cose prendono sempre la piega che si era immaginata. In tal senso, dunque, le aspettative negative non vengono mai tradite, e lei gradirebbe fortemente che avvenisse il contrario. (Continua dopo la foto)

Momento difficile per la dama di Uomini e Donne

Nel corso del suo sfogo, dunque, Roberta Di Padua, pur non essendo esplicita, ha fatto capire perfettamente di aver ricevuto un’ennesima delusione in amore. Molto probabilmente in questo periodo aveva avviato una conoscenza che, tuttavia, non si è rivelata all’altezza delle sue speranze. Nell’ultimo periodo, in effetti, la Di Padua è stata piuttosto assente e strana sui social.

La protagonista, infatti, in alcune IG Stories precedenti ha svelato di essere in un momento un po’ complicato. Ha tante cose per la testa, quindi, non sa davvero come barcamenarsi tra i tanti impegni che ha. Inoltre, non ha nascosto di essere un po’ provata emotivamente e, dopo questo ultimo sfogo, in molti credono che si tratti di faccende sentimentali. Contrariamente a quanto pare sia accaduto a Riccardo Guarnieri, a Ida Platano e ad altri volti storici di Uomini e Donne, Roberta sembra non riuscire a trovare l’uomo giusto per lei. Non ci resta che attendere per vedere se le cose cambieranno.