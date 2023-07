Nuovo crac tra Daniele Dal Moro e Oriana, lui fa le valigie in sacchi della spazzatura e si sfoga (FOTO)

La storia d’amore tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli pare sia giunta nuovamente al termine. Dopo la forte crisi vissuta un po’ di settimane fa, e il riavvicinamento, tra i due è arrivato un nuovo crac.

A confermare tutto è stato il diretto interessato mediante il suo nuovo account su Twitter. Il ragazzo ha pubblicato dei contenuti piuttosto bizzarri che, in men che non si dica, stanno facendo il giro del web. Vediamo cosa è successo.

Daniele Dal Moro annuncia una nuova rottura con Oriana: “Stavolta è insanabile”

Daniele Dal Moro ha dato luogo ad un nuovo sfogo contro Oriana Marzoli. Fino a ieri i due ragazzi avevano pubblicato delle foto in cui erano intenti a godersi qualche giornata insieme al mare nel relax più totale. In men che non si dica, però, le cose sono cambiate. Alcuni utenti del web hanno notato che tra loro qualcosa non andasse più. Lei ha smesso di seguire lui suoi social e non solo.

C’è addirittura chi ha dichiarato di aver sentito i due ragazzi discutere animatamente. Ad ogni modo, a confermare tutti i pettegolezzi è stato Daniele. Il ragazzo ha pubblicato dei post sul suo nuovo account di Twitter in cui ha svelato che la rottura con Oriana, questa volta, sembra insanabile. Il ragazzo ha mostrato la foto delle valigie che ha appena fatto poiché ha intenzione di partire e di allontanarsi dalla sua fidanzata. Nella immagine, però, non ci sono dei normali borsoni, bensì dei sacchi della spazzatura. (Continua dopo i post)

Valige nuove per il mio compleanno!

Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo la cortesia di non tartassarmi tutto il giorno con messaggi su Oriana anche perché non riuscirò a partire oggi ma dovrò partire domani. #oriele pic.twitter.com/e3369g0gQd — ILVEN3TO (@DenzelDdm) July 3, 2023

Quindi risparmiatevi messaggi inutili che non servo a nulla perfavore.

Unica cosa io non blocco mai nessuno (anche per non far sapere i cazzi miei).

Alla fine anche se dite di conoscermi non avete capito molto di me. Tra me e Oriana è finita senza margine di ritorno!#oriele — ILVEN3TO (@DenzelDdm) July 3, 2023

Altri sfoghi di Daniele, la reazione di Oriana

A corredo di tali foto, poi, Daniele Dal Moro ha aggiunto anche altri contenuti che riguardano la fine della storia con Oriana Marzoli. In particolar modo, infatti, ha precisato di non essere stato lui a bloccare la giovane sui social, ma il contrario. Lui non ha questa abitudine, pertanto, non ha colpe a riguardo. Il protagonista, inoltre, ha anche esortato i suoi fan a non inondarlo di domande in merito ad Oriana.

Domani, infatti, sarà il compleanno di Daniele e non ha nessuna intenzione di passarlo a rispondere ai tantissimi messaggi che, quasi certamente, riceverà dai fan della coppia. La storia d’amore con Oriana, dunque, sembra essere giunta rovinosamente al capolinea. Il giovane ci ha tenuto a precisare che si tratta di una rottura insanabile. Per ora la Marzoli non ha ancora rotto il silenzio. Attendiamo per vedere cosa dirà.