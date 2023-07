La Rai perde un altro pezzo grosso dopo Fazio: in corso una trattativa segreta con Mediaset

Possiamo parlare di un vero e proprio terremoto in Rai in queste ultime settimane. Dopo l’addio di Fabio Fazio e in arrivo un’altra stangata per una nota giornalista. Stiamo parlando di Bianca Berlinguer che come si legge in una nota ufficiale di poco fa non è presente nei palinsesti autunnali con il suo programma Carta Bianca.

Purtroppo, quella che sembrava una voce di corridoio innocua, vale a dire lo spiffero che riportava la volontà del volto storico di Rai Tre di lasciare la Tv di Stato sembra sia diventata conferma

La Rai perde un altro pezzo importante: Bianca Berlinguer lascia Carta Bianca

A lanciare l’indiscrezione nelle scorse ore,l ’Amministratore delegato dell’emittente pubblica, Roberto Sergio, il quale ha dichiarato che al momento Cartabianca non è presente nel palinsesto. Inoltre, fa sapere l’amministratore che da Viale Mazzini stanno facendo il possibile per far si che la giornalista non lasci il suo posto. Insomma, si è capito che a tentennare è proprio la presentatrice.

Ma perchè ha dubbi? Il motivo pare sia dietro una proposta da parte della concorrenza: Bianca Berlinguer potrebbe passere a Mediaset. Laddove si concretizzasse questa ipotesi per la Rai si tratterebbe ancora dell’ennesima perdita, dopo quella di Fabio Fazio.

Cosa si nasconde realmente dietro il possibile addio della Berlinguer

Secondo alcune indiscrezioni il motivo per cui Bianca Berlinguer avrebbe deciso di lasciare la Rai è semplice. La conduttrice non si sentirebbe più tutelata da quella che è stata definita già “Tele Meloni”. Inoltre che la giornalista avesse il dente avvelenato lo si è capito di recente, quando ha chiuso la stagione di Cartabianca con un lapidario il “programma finisce qui”.

Nessun “arrivederci a settembre”, come è sempre stato negli ultimi anni. Berlinguer e la Rai vanno a braccetto da quasi quattro decenni e proprio per questa ragione questo suo possibile addio lascia davvero senza parole.