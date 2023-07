Ida Platano e Alessandro Vicinanza festeggiano 8 mesi insieme in un resort da sogno (FOTO)

Oggi, Ida Platano e Alessandro Vicinanza compiono 8 mesi di relazione. Il loro amore, che molti credevano sarebbe finito rapidamente, sta andando avanti e i due sembrano più innamorati che mai.

Per l’occasione, infatti, i piccioncini hanno deciso di concedersi una piccola fuga dalla realtà. Entrambi hanno deciso di immortalare parte della loro piccola vacanza mediante i loro profili social. Vediamo cosa hanno mostrato.

Ecco come stanno festeggiando 8 mesi insieme Ida e Alessandro

Ebbene sì, sono passati 8 mesi da quando Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno deciso di uscire insieme da Uomini e Donne. I due protagonisti si stanno vivendo lontano dalle telecamere la loro splendida storia d’amore e non potrebbero essere più felici di così. Quest’oggi, per onorare il loro amore e per festeggiarlo, i due si sono concessi un’altra piccola vacanza. Ricordiamo che di recente sono stati anche in Grecia.

Ad ogni modo, Ida ha mostrato sui social un video in cui si vedeva che i due erano in procinto di salire su di un treno. Questo, dunque, lascia intendere che i due non siano andati molto lontano e siano rimasti in Italia. Successivamente, poi, l’inquadratura è cambiata e i due sono apparsi su di una macchina aperta, guidata da un autista, probabilmente quello dell’hotel in cui i due alloggeranno questa notte.

Resort da sogno per la Platano e Vicinanza

Dopo aver solleticato la curiosità dei numerosi fan, poi, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno mostrato anche qualche dettaglio in più. Nello specifico, il cavaliere ha mostrato un brevissimo video in cui è ripresa la camera di un hotel. La cosa che subito è saltata all’occhio è, sicuramente, lo splendido panorama che si vede dalla loro camera da letto. Il balcone, infatti, affaccia interamente sul mare donando agli ospiti una vista mozzafiato.

Per il momento, però, nessuno dei due ha voluto rivelare quale sia il posto specifico all’interno del quale hanno deciso di festeggiare i loro 8 mesi di relazione. In ogni caso, pare si tratti di una toccata e fuga, considerando che entrambi sono molto impegnati con il lavoro, come mostrato recentemente sui social. Ida, infatti, è reduce da un costo di formazione che ha seguito nei giorni scorsi e di cui è rimasta piacevolmente colpita e soddisfatta. Non resta che attendere, quindi, per vedere quali altri dettagli mostreranno i due.