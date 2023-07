Barbara D’Urso rompe il silenzio e attacca Mediaset: “Sono stata chiamata tro*a”

Finalmente, Barbara D’Urso ha rotto il silenzio dopo la decisione di Mediaset di estrometterla da Pomeriggio 5. La scelta è arrivata come un fulmine a ciel sereno ed ha lasciato tutti senza parole, compresa la conduttrice.

Fino ad oggi, infatti, la donna si era trincerata dietro un rigoroso silenzio. Adesso, però, ha deciso di raccontare tutta la verità a La Repubblica in cui ha lasciato un’intervista fiume molto interessante.

Barbara D’Urso sbugiarda Mediaset: ecco come è stata licenziata di punto in bianco

Barbara D’Urso si è totalmente dissociata dal comunicato diramato da Mediaset qualche giorno fa in cui veniva annunciato che, di comune accordo, l’azienda e la conduttrice avessero deciso di cambiare conduzione a Pomeriggio 5. La verità, però, secondo quanto rivelato dalla presentatrice, non sarebbe questa. Lei, infatti, non era d’accordo proprio con nessuno in quanto la decisione è dipesa solo dall’azienda, che l’ha lasciata a casa di punto in bianco.

Improvvisamente, dopo che lei aveva già salutato il pubblico di Pomeriggio 5 dando appuntamento a settembre, il suo agente ha ricevuto una telefonata. In essa veniva comunicata la decisione di interrompere la collaborazione con la D’Urso e terminare anticipatamente il suo contratto, in scadenza a dicembre. Barbara è rimasta molto addolorata e delusa dal comportamento dei vertici dell’azienda.

La D’Urso e la verità su quando fu chiamata “tro*a”

Il rammarico più grande di Barbara D’Urso per come ha agito Mediaset risiede nel fatto che non le sia stata data la possibilità di salutare il suo pubblico. Se questa era la decisione dei paini alti, per quale ragione gliel’hanno comunicata a fine giugno e non ad aprile/maggio, quando avrebbe potuto informare di persona il suo pubblico e ringraziare tutti. La conduttrice, poi, si è soffermata anche su di un altro aspetto.

Nel dettaglio, infatti, ha riportato alla luce l’episodio in cui a seguito di un’apparizione a Domenica In, fu chiamata “tro*a” sull’account Mediaset. In tale occasione fu detto che il profilo fosse stato hackerato, ma non è proprio così. Pare che a scrivere quel commento siano stati alcuni collaboratori dell’azienda che si occupano di comunicazione. Barbara è rimasta spiazzata per non aver ricevuto neppure delle scuse ufficiali per quanto accaduto. Da quel momento, dunque, la donna ha svelato di aver iniziato a sospettare di non essere più ben voluta in azienda. Insomma, un epilogo che più triste non si poteva.