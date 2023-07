Battiti Live, tutti pazzi per l’abito trasparente e super sexy di Elisabetta Gregoraci:

Ieri sera, martedì 4 luglio 2023, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Battiti Live, il festival musicale più amato dell’estate organizzato da Radio Norba in diverse cittadine della Puglia. Anche quest’anno alla conduzione Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri affiancati da Mariasole Pollio.

La prima puntata, precedentemente registrata a Bari, ha portato sul palcoscenico tanti ospiti da Fedez ad Annalisa, fino ad arrivare a Madame, Paola e Chiara e Achille Lauro. Ma a lasciare i fan senza parole, in particolar modo l’abito indossato dall’ex moglie di Briatore. Un vestito lungo e con trasparenze da capogiro, reso ancora più particolare da scollature proibite. Ma quanto costa?

Elisabetta Gregoraci incanta tutti a Battiti Live con il suo abito: prezzo e marca

Per la prima puntata a Battiti Live Elisabetta Gregoraci ha portato con lei ben 5 trolley pieni di abiti, scegliendo così con calma il look che meglio si adattava per il gran debutto. Alla fine ha puntato tutto su un classico intramontabile, il total black, anche se non ha rinunciato alla sensualità.

Sul palco della prima puntata la showgirl ha indossato un abito nero lungo con gonna trasparente, un modello con bodysuit integrato, scollatura incrociata e dettaglio cut-out triangolare con tanto di pancia nuda. Il vestito è firmato Dan More, il brand di Daniele Morena amatissimo dalle celebrities. Possiamo dire, dando uno sguardo sul sito, che l ‘abito non è di certo alla portata di tutte, dato che ha un costo di circa 1350 euro.

Look completato da gioielli di gran lusso

Per completare l’outfit Elisabetta Gregoraci a Battiti Live non ha rinunciato a dei particolari tacchi a spillo, ovvero un paio di sandali neri, incastrati da gioielli luccicanti e preziosi. Non meno gli orecchini, scelti a bottoncino e infine un bracciale d’oro e diamanti.

Molto particolare, anche la sua acconciatura. Non la solita, questa volta ha scelto una lunghissima coda di cavallo con tanto di exstation. Trucco smokey eyes, e labbra naturali. Insomma, un vero schianto