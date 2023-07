Alberto Matano lascia la Vita in diretta? Il suo saluto preoccupa i fan

Alberto Matano lascia La Vita in Diretta? In occasione dei saluti per la chiusura di stagione, l’ex mezzobusto del telegiornale ha utilizzato delle parole che potrebbero anticipare l’addio al programma e che starebbero facendo preoccupare e non molto i suoi amatissimi fan

Che c’è aria di cambiamento sia in Rai che in Mediaset ormai si è capito ma tutto questo trambusto sembra non piacere molto ai telespettatori. Cosa succederà quindi a settembre, dopo la pausa estiva?

Le strane parole di Alberto Matano a La Vita in diretta lasciano con il fiato sospeso

Alberto Matano nella sua ultima puntata di La Vita in diretta ha salutato il suo pubblico con una sorte di amaro in bocca. Un saluto particolare che non è passato inosservato a chi da tanto tempo lo segue con passione e dedizione. Ecco le sue parole: “Non so cosa farò dopo la prossima Vita in diretta, non so cosa avverrà, ma spero di poter incontrare ancora nel mio cammino colleghi così incredibili. La vita in Diretta è diventato il più visto del daytime grazie al lavoro di ognuno di loro. In questa azienda dove sono nato e cresciuto, la Rai, non posso non ringraziare Simone Sala, e Adriano De Maio, il vicedirettore, che è stato insieme a noi in questo anno incredibile.

Matano durante i saluti finali ha comunque dato appuntamento al prossimo 11 settembre, augurando a tutti una buona estate. Eppure, c’è chi ha qualche dubbio sul ritorno del mezzobusto, dato che nelle ultime settimane in Rai si sta assistendo ad una vera e propria rivoluzione. Del resto, anche Barbara D’Urso ha dato appuntamento ai suoi fan a settembre e purtroppo il ritorno come è stato confermato dalla rete non ci sarà!

Iniziano le vacanze per Matano e suo marito

Intanto, Matano si sta godendo il suo meritato relax, dopo la fine di questa stagione di grande successo de La Vita in diretta. Alberto è in compagnia di suo marito, ma anche dei tanti amici che da anni gli stanno accanto e lo sostengono.

Attualmente è a Pantelleria dove propri pochi giorni fa ha pubblicato uno scatto mozzafiato con vista panoramica. Un soggiorno, il suo all’insegna del riposo ma anche di tanto divertimento.