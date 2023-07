Armando Incarnato nella bufera, lui reagisce male: “Superato il limite” che succede (FOTO)

In queste ore Armando Incarnato è finito al centro di una bufera mediatica. Anche se Uomini e Donne è in vacanza, non lo sono i gossip che riguardano i protagonisti più discussi di questo programma.

Come tutti i fan del talk show sapranno, Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono lasciati, anche in malo modo, e sulla faccenda è intervenuto anche Armando. Le sue parole, però, hanno sollevato una polemica, al punto che il diretto interessato ha sentito il bisogno di sfogarsi.

Perché Armando è finito nella bufera

Armando Incarnato non ha mai nutrito una grande simpatia per Isabella Ricci, e questo ormai si sa, ma di recente è finito nella bufera per alcune dichiarazioni molto forti. Nello specifico, infatti, ha mostrato il suo dissenso per come siano andate le cose tra loro e si è voluto prendere una piccola soddisfazione asserendo di non aver mai creduto alla buona fede e alle buone intenzioni della donna.

Le sue parole, però, hanno sollevato un vortice di polemiche e di insulti. Ad un certo punto, infatti, il protagonista ha sentito il bisogno di intervenire. In particolar modo, Armando ha pubblicato uno sfogo mediante Instagram Stories in cui ha detto di essere stanco di essere sempre sulla bocca di tutti. Le cose, le critiche e gli sfoghi che a volte pubblica sui social non sono sempre riferiti a Uomini e Donne, in quanto lui ha anche una vita privata al di fuori.

Incarnato e il duro sfogo

Sempre più spesso, però, Armando Incarnato finisce nella bufera per quello che pubblica sul suo profilo Instagram. Le persone, però, non lo conoscono veramente, quindi, prima di esprimere giudizi senza sapere la verità, dovrebbero informarsi. In merito alle frasi dette su Isabella e Fabio, il giovane si è limitato a dire che se un amore è vero, solitamente non finisce in un modo così brutto, ma resta sempre una sensazione piacevole.

Armando, poi, ha posto l’accento anche su di un’altra faccenda molto interessante. Nello specifico, ha detto che spesso la gente finisce nel vortice dei gossip a causa di alcuni articoli o scoop pubblicati sul web. In realtà, però, se questo accade è perché sono i diretti interessati che lasciano trapelare le notizie per avere visibilità. Chi crede di aver sganciato uno scoop su un certo personaggio, infatti, dovrebbe badare bene che, probabilmente, era una mera volontà del protagonista far parlare di sé.