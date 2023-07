Ginevra Lamborghini in ospedale: cosa è successo e come sta (FOTO)

Ginevra Lamborghini ha fatto preoccupare i fan in quanto è finita in ospedale. La giovane ha pubblicato lei stessa un contenuto sul suo profilo Instagram in cui si è mostrata in un letto di una struttura sanitaria.

Nella foto in questione la ragazza aveva un cerotto sul braccio volto a dimostrare che avesse fatto un prelievo del sangue. Dopo aver generato un certo sgomento, poi, la protagonista ha fatto un chiarimento. Ecco come sta adesso.

Ginevra Lamborghini preoccupa i fan: foto dall’ospedale

In queste ore Ginevra Lamborghini non è stata molto bene sta di fatto che è finita all’ospedale. Nel corso della giornata di ieri, infatti, l’ex concorrente del GF Vip ha pubblicato un’immagine che ha fatto preoccupare tantissimo i suoi fan. In particolar modo, la protagonista è apparsa piuttosto sofferente al punto da sollevare un polverone. Dopo aver mostrato questo scatto, poi, è sparita totalmente dai social.

Il suo comportamento non ha fatto altro che generare ulteriore allarmismo tra i sui fan. A distanza di diverse ore, poi, quasi a tarda notte, ha scritto un commento per cercare di tranquillizzare un po’ i suoi fan. Nello specifico, la ragazza ci ha tenuto principalmente a ringraziare tutti coloro i quali si sono preoccupati per lei e le hanno fatto sentire il loro calore mediante un messaggio o un commento. Questo per lei è davvero molto importante. Poi ha scritto anche altro.

Ecco come sta adesso l’ex gieffina

Ginevra Lamborghini non ha chiarito i motivi precisi per i quali è stata costretta a recarsi in ospedale, tuttavia, stando a quanto scritto successivamente, pare non sia stata una cosa estremamente grave. In particolare, infatti, la protagonista ha scritto di essere tornata finalmente a casa, dopo tante ore passate presso la struttura sanitaria. Questa è sicuramente già di per sé una bella notizia.

Adesso, però, i medici le hanno consigliato di stare un po’ a riposo, pertanto, deve evitare gli sforzi e il troppo stress per riuscire a riprendersi appieno. La Lamborghini ci ha tenuto a precisare di essere certa che si riprenderà prestissimo, quindi, i fan non devono essere più in ansia per lei. Adesso, dunque, non resta che attendere per vedere quanto tempo ci vorrà prima che Ginevra possa tornare regolarmente alla sua vita di sempre.