Anticipazioni Terra Amara: ira di Demir, lo bastona fino a portarlo in fin di vita

Continua con grande successo la messa in onda serale di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi Demir ancora una volta si mostrerà essere la persona cattiva e folle di sempre. Nel suo mirino però non finirà Zuleja ma un’altra persona che fino a quel momento è sempre stato al suo fianco.

Stiamo parlando di Gaffur che a breve dovrà fare i conti con tanti problemi. L’ex capomastro dopo aver ucciso Hatip si è messo in guai seri e non sa che il peggio per lui deve ancora iniziare.

Terra Amara anticipazioni: Gaffur uccide Hatip

Gaffur ha ucciso accidentalmente Hatip e questo a breve gli porterà molti guai, soprattutto a causa di Sermin. La donna ha visto tutto e ha assistito alla scena in cui è morto il malfattore. Quest’ultima però al posto di andare dalla polizia rivelerà tutto a Behice che a sua volta avrà il coltello dalla parte del manico.La donna userà questa confessione per “salvarsi la pelle” dato che sa benissimo che Gaffur ha capito che c’è lei dietro la morte di Hunkar.

La zia di Mujgan come ci fanno sapere le anticipazioni di Terra Amara lo metterà subito a tacere: se la indicherà come la possibile sospettata per l’omicidio della signora Yaman, lei dirà alla polizia che è stato lui a far fuori Hatip. Una situazione che si baserà principalmente sui ricatti, ma che ad un certo punto manderanno in crisi il marito di Sanye

Anticipazioni Terra Amara: Gaffur preso a bastonate fino alla morte (quasi)

Gaffur preso dai sensi di colpa racconterà tutto a sua moglie ed entrambi decideranno di dire la verità anche a Demir. Lo Yaman però non lo aiuterà anzi si mostrerà freddo e spietato verso il suo collaboratore. L’imprenditore accuserà di tradimento l’ex capomastro visto che non gli ha mai detto la verità dei fatti.

Sarà molto deluso da lui tanto non aver mai creduto che potesse nascondergli una cosa simile e che potesse diventare un assassino solo per soldi. A questo punto per punirlo lo riempirà di bastonate fino a ridurlo in fin di vita. L’unico motivo per cui non lo ucciderà sarà solo per sua figlia Uzum