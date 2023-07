Terra Amara debutta in prima serata, è la soap dei record: ecco tutti i dettagli

Visto il grande successo di Terra Amara, Mediaset non poteva fare altro. Ogni puntata fin dal primo giorno ha sempre sfiorato il 30% di share e per questo motivo sono in arrivo grandi novità. Infatti, la rete non solo non ha più messo in pausa la soap opera ma ha anche deciso di farla debuttare in prima serata a breve.

Si tratta di un appuntamento settimanale, quella della domenica, che sta già facendo impazzire tutti i fans che, da diversi mesi ormai, chiedevano la messa in onda della loro soap preferita anche nella fascia serale. Il Biscione non è, quindi, rimasto insensibile a questi appelli e ha deciso di sfruttare appieno il riscontro di Terra Amara, divenuta ormai un vero e proprio fenomeno mediatico.

Terra Amara sbarca in prima serata da settembre: tutti i dettagli

La data di debutto di Terra Amara in prima serata è stata già fissata. Dovrebbe essere, eccetto variazioni dell’ultimo minuto, il prossimo 10 settembre 2023. Il giorno in cui trasmettere la soap turca nella fascia serale, quindi, sarà la domenica. Proprio come il Segreto l’orario sarà dalle 21.35 circa fino alle 23:30 circa.

Per quanto tempo si andrà avanti con la messa in onda si Terra Amara la domenica sera? In merito si attendono conferme anche perché da ottobre, su Canale 5, dovrebbe partire l’edizione serale di Caduta libera a cui la soap turca dovrà cedere il posto

La soap opera turca continua la messa in onda settimanale come da programmazione

L’arrivo di Terra Amara in prima serata non deve affatto preoccupare i fan in merito alle puntate in onda nei giorni feriali della settimana. Rimane confermato, infatti, l’appuntamento delle 14:10 che inizia come di consueto dopo Beautiful.

Secondo alcune indiscrezioni, terminato poi il programma della Tatangelo Scene da un matrimonio è possibile che la soap opera potrebbe tornare anche il sabato pomeriggio, sempre a partire dalle 14:10.