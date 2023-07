Barbara D’Urso, Dagospia risale alla vera causa dell’addio da Mediaset: la conduttrice non ci sta e minaccia azioni legali

L’addio di Barbara D’Urso da Pomeriggio 5 continua a far parlare tanto che in queste ore a prendere la parola è stato Dagospia. Il noto giornalista ha svelato il vero motivo per cui Barbarella è stata allontanata da Mediaset e secondo lui tutto risale ad una foto privata di lei contro la rete.

Oggi, però, la D’Urso ha deciso di intervenire in prima persona e precisare l’origine e il contesto di questa foto minacciando addirittura azioni legali. Andiamo a vedere insieme cosa è successo.

Barbara D’Urso, svelati altri dettagli sull’addio a Mediaset

Dopo l’addio a Mediaset confermato con una dura intervista lasciata all’indomani dalla presentazione dei palinsesti, Barbara d’Urso aveva deciso di non rilasciare più ulteriori dichiarazioni. Oggi, però qualcosa è successo di molto grave che l’ha portata a rivelare altri dettagli su questa ormai spinosa situazione. Nel dettaglio Dagospia fa sapere che Barbara in un contesto di una serata allegra e tra amici avrebbe giunto le mani a mo di preghiera e alzando la testa proprio come avrebbe fatto nel giorno dei funerali di Silvio Berlusconi.

In quel caso il suo scatto ha fatto il giro del web, e lo stesso gesto sarebbe stato riportato in questa serata. L’ex conduttrice di Pomeriggio 5 fa sapere che tale foto sarebbe stata rubata e divulgata senza il suo consenso. Per questo motivo ha già deciso di agire per vie legali.. Ma non è tutto, Barbara ha spiegato ancora che questa foto incriminata non significa nulla, infatti, se non il fatto che ha preso in giro se stessa.

Quale sarà il futuro di Barbara D’Urso?

Secondo alcune indiscrezioni il futuro della D’Urso adesso potrebbe essere su La 7. Ma non solo, pare che ci sarebbero anche altri contatti tra l’entourage della conduttrice e i vetrici della rete.

L’ormai ex regina di Mediaset, che formalmente risulta essere ancora sotto contratto con l’azienda di Pier Silvio Berlusconi per tutto il 2023, da qualche giorno sarebbe in trattativa con la rete di Urbano Cairo. D’altronde, dopo i passaggi a Mediaset di Bianca Berlinguer e di Myrta Merlino tutto adesso è assolutamente possibile in questa folle estate di telemercato.