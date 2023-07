Oroscopo 9 luglio 2023, classifica: Toro audaci, Scorpione soddisfatti

Le previsioni dell’oroscopo del 9 luglio prevedono un momento di riscatto per i nati sotto il segno del Leone. I Gemelli, invece, devono essere un po’ più pazienti

Oroscopo dei primi sei segni

1 Scorpione. Ci sono delle soddisfazioni che vi renderanno particolarmente sereni in questo periodo. Vi sentite appagati sia nel lavoro sia in amore. Cercate di godervi questo momento, ma non adagiatevi troppo.

2 Leone. L’oroscopo del 9 luglio vi invita a prendere di petto certe situazioni. Cercate di farvi valere sul lavoro, in quanto questo è un momento davvero di riscatto per i nati sotto questo segno.

3 Acquario. Siete molto coraggiosi e testardi. Queste qualità vi saranno davvero molto utili per farvi valere sia in amore sia nel lavoro. Non perdete tempo con persone che non meritano la vostra attenzione.

4 Sagittario. Buon momento per quanto riguarda il lavoro. Ci sono delle ottime occasioni in arrivo in questo periodo. Le stelle vi esortano a cogliere l’attimo e a non perdere tempo perché titubanti.

5 Bilancia. In amore stanno per succedere delle cose che potrebbero scombussolarvi. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono delle gratifiche che vi faranno sentire molto soddisfatti.

6 Ariete. Non date adito alle polemiche, cercate di stare lontani dalle discussioni. Dal punto di vista sentimentale, invece, è opportuno allargare i propri orizzonti, specie se non siete soddisfatti al 100%.

Previsioni astrali 9 luglio ultimi sei segni

7 Toro. Siete molto audaci in questo periodo e questo vi sarà di grande aiuto. Cercate di mantenere un certo riserbo su certe faccende private, meglio non spifferare ai quattro venti le vostre cose.

8 Gemelli. Spesso tendete ad avere un po’ troppa fretta, soprattutto sulle cose a cui tenete molto. L’Oroscopo del 9 luglio vi invita ad essere un po’ più cauti. Nelle relazioni, invece, apritevi di più.

9 Cancro. Non perdetevi in chiacchiere, soprattutto in amore. Ci sono delle occasioni che vanno colte al volo, altrimenti si rischia di farsele scappare inesorabilmente e potrebbero non tornare più.

10 Vergine. Ci vuole coraggio per riuscire a raggiungere dei traguardi importanti. Non bisogna avere fretta e, soprattutto, non dovete abbattervi al primo ostacolo. Vinceranno i più tenaci.

11 Capricorno. Oggi potrebbero sorgere delle complicazioni nei rapporti interpersonali. Cercate di non farvi troppe domande quando avete già le risposte. Certe cose accadono senza un motivo, nel bene e nel male.

12 Pesci. In amore ci sono delle piccole tensioni, cercate di non esagerare nei modi. Dal punto di vista professionale, invece, è bene allargare i propri orizzonti e avere sempre qualche piano di riserva.